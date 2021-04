Schalke: Uth kehrt zurück - Grammozis-Lob für Freiburg

Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt am Samstag beim SC Freiburg an. Trainer Dimitrios Grammozis hat eine Alternative mehr - Mark Uth kehrt wohl ins Aufgebot zurück.

Zwei Ruhetage gewährte Trainer Dimitrios Grammozis vom FC Schalke 04 seinen Spielern nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg über den FC Augsburg - eine ungewöhnliche Entscheidung mitten im Abstiegskampf. "Wir haben das nicht gemacht, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun. Wir haben vorher inhaltlich und physisch sehr viel gearbeitet, die Spieler haben alles mitgemacht, sind über ihre Grenzen gegangen", sagte der Coach des FC Schalke. Und er ist optimistisch, dass sein Team deshalb auch fit ins Spiel beim SC Freiburg geht, das am Samstag (15.30 Uhr/Sky) angepfiffen wird.

Nach zwei ordentlichen Leistungen - eine Woche vor dem Sieg gegen Augsburg hatte Schalke schon in Leverkusen (1:2) gut gespielt - steigt beim Schlusslicht das Selbstvertrauen. "Die Mannschaft ist körperlich auf einem guten Niveau, wir sind gegen den FC Augsburg erstmals seit Wochen wieder mehr gelaufen als der Gegner", sagte Grammozis. Das sei auch nötig bei einem starken Gegner wie Freiburg. "Der SC Freiburg spielt einen sehr schönen Fußball, hat einen ganz klaren Plan, der während eines Spiels auch taktisch mal verändert wird. Trainer Christian Streich ist überragend", sagt Grammozis. Dass es die Freiburger locker angehen lassen, weil es für sie in der Liga um nichts mehr geht, glaubt Grammozis nicht. Dagegen spräche allein Streichs Reaktion auf die knappe Niederlage bei Arminia Bielefeld. Die Freiburger haben sieben Punkte Rückstand zu den Europapokal-Plätzen und bereits elf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Schalke-Kapitän Kolasinac dürfte in die Startelf rücken

In Schalkes Startelf deutet sich nur eine Änderung an: Kapitän Sead Kolasinac könnte für Can Bozdogan zurückkehren. Vor einer Woche war Kolasinac angeschlagen, es reichte lediglich für einen Kurzeinsatz. In den Kader kehrt Mark Uth zurück. "Mark ist gegen Augsburg wegen Problemen mit dem kleinen Zeh ausgefallen. Er hat aber jetzt die Woche mittrainieren können, mit ein bisschen Unterstützung von Medikamenten. Ich hoffe, dass er das Abschlusstraining durchhält, damit er eine Option fürs Spiel darstellt", sagte Grammozis. Nicht rechtzeitig fit wird hingegen Stürmer Benito Raman.

Lang ist die Verletztenliste nicht mehr. Außer Raman fehlen Matija Nastasic, Kilian Ludewig, Nassim Boujellab, Nabil Bentaleb und Steven Skrzybski - "nur" sechs Spieler. Die Liste war schon mal doppelt so lang.

So könnte Schalke in Freiburg spielen

Fährmann - Becker, Stambouli, Thiaw - Aydin, Mascarell, Kolasinac, Oczipka - Serdar, Harit - Huntelaar.

Ersatzbank: Rönnow (Torwart), Sané, Uth, William, Mustafi, Schöpf, Bozdogan, Paciencia, Calhanoglu