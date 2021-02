Schalke und die Zukunftsplanung: Die Zeit wird knapp

Gelsenkirchen. Mit dem begnadigten Nabil Bentaleb tritt Schalke 04 beim 1. FC Union Berlin an. Andere Probleme sind noch ungelöst. Ein Kommentar.

Nur vier Tage nach seiner Begnadigung feiert Nabil Bentaleb, der insgesamt fünfmal suspendierte und in fünf Jahren vielfach gescholtene Mittelfeldspieler, am Samstag voraussichtlich sein Comeback für Schalke 04. Erstaunlich, wie schnell in höchster Not auch irrational erscheinende Entscheidungen durchgeboxt werden. „Wir haben keine Zeit mehr“, sagte Trainer Christian Gross.