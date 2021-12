Schalke und der Terodde-Schock - so geht es nun weiter

Gelsenkirchen. Torjäger Simon Terodde fällt in den drei wichtigen Spielen im Dezember aus. Wir beantworten die wichtigsten Fragen der Schalke-Fans.

Es gab schon angenehmere Tage in dieser Saison beim Zweitligisten FC Schalke 04 – es regnete am Dienstag den ganzen Tag in Strömen, insgesamt sieben Spieler fehlten bei den beiden Trainingseinheiten – und der ganze Klub hat noch nicht so richtig verdaut, dass Torjäger Simon Terodde (zwölf Saisontreffer) einer dieser sieben Verletzten ist und sogar bis Jahresende fehlt.