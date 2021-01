Schalke und Bayern gleichauf – letzte Plätze in Laufleistung

Gelsenkirchen. Der FC Schalke und der FC Bayern haben eine Gemeinsamkeit - sie haben nach 13 Spieltagen die wenigsten Kilometer aller Bundesligisten abgespult.

Die kurze Verschnaufspause über die Weihnachtstage ist vorbei, am Samstag muss der FC Schalke 04 bei Hertha BSC ran (18.30 Uhr/Sky), am Sonntag spielt der FC Bayern gegen den FSV Mainz (18 Uhr/Sky). Zwischen beiden Klubs liegen Welten, 26 Zähler in der Tabelle, um genau zu sein, die Bayern sind Ligaprimus, die Schalker Schlusslicht. So weit, so bekannt. Was die beiden Klubs aber vereint, ist die Anzahl an gelaufenen Kilometern auf dem Rasen.

Schalke belegt in dieser Kategorie nach 13 Spieltagen mit bisher 1492,48 Gesamtkilometern den letzten Rang unter den Bundesligisten, pro Spiel macht das im Durchschnitt 114,81 Kilometer. Knapp vor den Schalkern aber rangiert der FC Bayern mit 1494,72 Gesamtkilometern, was im Schnitt 114,98 Kilometer pro Partie entspricht. Die Zahlen sind also ähnlich – aber damit hat es sich auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Schließlich sind die wenigen Kilometer der Münchener leicht zu erklären, denn der Spielstil hat großen Einfluss auf die Anzahl der Kilometer, die jeder einzelne Spieler während der 90 Minuten abreißt. Das Spitzenteam der Bayern lässt eher Ball und Gegner laufen, bewegt sich weniger, dafür aber hocheffizient. Das kann man von der Schalker Mannschaft in den vergangenen Monaten nicht behaupten. Insbesondere nach der Corona-Pause hatte Schalke große Verletzungsprobleme, die Profis wirkten insgesamt nicht fit. Defensive ist deshalb Trumpf! Sportvorstand Jochen Schneider hatte eingeräumt, dass andere Vereine die Corona-Pause besser genutzt hätten.

Von Malocher-Mentalität und Laktat-Junkies

Dabei gehörten Kampf- und Laufbereitschaft zu den Eigenschaften, die Schalke in der Vergangenheit stets ausgezeichnet haben. Wenn Spieler die „Malocher-Mentalität“ an den Tag legten, Gas gaben für sich, den Verein, die Fans. Es ist noch gar nicht so lange her, als der damalige Trainer David Wagner seine neue Mannschaft topfit ins Rennen schicke und stolz als „Laktat-Junkies“ bezeichnete, nachdem Schalke in Leipzig die zweitbeste Laufleistung aller Bundesliga-Mannschaften seit der Erfassung dieser Statistik hingelegt hatte (124,5 Kilometer). Das war im September 2019,

Für den neuen Schalke-Trainer Christian Gross gilt es also, auch eine höhere Lauf- und damit Kampfbereitschaft zu fordern. Borussia Dortmund belegt übrigens Rang 14 (1501,50 Gesamt/115,50 Durchschnitt), auf Platz eins steht der FC Augsburg (1556,79 Gesamt/119,75 Durchschnitt), gefolgt von Arminia Bielefeld (1555,28 Gesamt/119,64 Durchschnitt). (fs)