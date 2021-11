Schalke überrascht: Sechs Profis in U23-Startelf – auch Pieringer

Gelsenkirchen. Die Schalker U23 steckt im Tabellenkeller der Regionalliga fest. Im Spiel gegen Lippstadt erhält die Mannschaft prominente Unterstützung.

Gleich sechs Zweitligaprofis stehen am Samstagmittag in der Startelf der Schalker U23 in der Fußball-Regionalliga. Gegen den SV Lippstadt stehen sowohl Marc Rzatkowski, Timo Becker, Kerim Calhanoglu, Florian Flick, Henning Matriciani als auch Marvin Pieringer in der Anfangsformation.

Bereits in den vergangenen Wochen haben immer wieder Profis in der Regionalliga-Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling ausgeholfen – ohne großen Erfolg. Nach zuletzt acht Ligaspielen ohne Niederlage (fünf Niederlagen, drei Remis) stehen die Gelsenkirchener auf einem Abstiegsplatz.

Überraschend ist vor allem, dass Mittelstürmer Marvin Pieringer in der Schalker Zweitvertretung aushilft. Die 22 Jahre alte Leihgabe des SC Freiburg kommt in der laufenden Spielzeit bereits auf elf Einsätze in der 2. Liga. Bei der 2:4-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende gelang ihm sogar sein erstes Pflichtspieltor für die Schalker. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04