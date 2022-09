Schalke: U23-Highlights – Tore von Cissé und Sané im Video

Gelsenkirchen. Beim Spiel der Schalker U23 in der Regionalliga-West gegen Fortuna Düsseldorf II erzielten gleich zwei Profis ein Tor – die Highlights im Video.

Die Schalker U23 um die Profis Justin Heekeren, Kerim Calhanoglu, Ibrahima Cissé und Sidi Sané konnten am 9. Spieltag der Regionalliga West mit 4:2 bei Fortuna Düsseldorf II gewinnen.

„Diese Aktionen hat er immer drauf“, freute sich Jakob Fimpel, U23 Trainer der Königsblauen über die gelungene Aktion von Sidi Sané. Der Außenstürmer ließ vor dem 2:1 (45.) gekonnt einen Düsseldorfer Verteidiger auf engstem Raum aussteigen, bevor er dann gefühlvoll an Fortunas Torwart Dennis Gorka zur Pausenführung einschob.

Der Spielbericht und Hintergründe zur Partie:

In der 18. Minute ging die Mannschaft vom Rhein jedoch mit 1:0 in Führung, ehe Profi-Leihgabe Ibrahima Cissé zeigte, dass er nicht nur verteidigen kann: Das zwischenzeitliche 1:1 (35.) erzielte er nach schönem Dribbling, bei dem er sich gegen zwei Düsseldorfer durchsetzte und anschließend aus 17 Metern mit links ins lange Eck traf.

Nach der Pause sorgte der S04 dann für endgültige Entscheidung: Nach Flanke von Andreas Ivan köpfte Verthomy Boboy, der von der Düsseldorfer Hintermannschaft allein gelassen wurde, unbedrängt zum 3:1 ein (49.). Im Anschluss traf auch Neuzugang Soichiro Kozuki per Kopf zum 4:1 (65.). Zwar gelang der Fortuna noch der Anschlusstreffer in der 69. Minute durch den eingewechselten Justin Seven – eine große Aufholjagd der Mannschaft von Nicolas Michaty blieb jedoch aus.

FC Schalke 04 U23 gegen Fortuna Düsseldorf II – die Highlights im Video:

Sporttotal zeigt in dieser Saison alle Spiele der Fußball-Regionalliga West live im Pay-per-View-Modell. Alle Infos dazu lesen Sie hier.

Am nächsten Spieltag geht es für Schalke II nach Münster zu Preußen. Die zweite Mannschaft der Fortuna muss nach Kaan-Marienborn.

