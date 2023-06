Schalkes U23: Spieler bleibt, einer geht, ein neuer kommt

Mittendrin in der Vorbereitungsarbeit am die neue Spielzeit in der Fußball-Regionalliga West: Trainer Jakob Fimpel (Mi.) und die U23 des FC Schalke 04.

Gelsenkirchen. Die U23 des FC Schalke 04 testet gegen Den Bosch. Ein Abwehrspieler verlängert, ein Stürmer verlässt das Team – und ein Spieler kommt.

Die U23 des FC Schalke 04 bestreitet ihr zweites Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga West. An diesem Samstag (12.30 Uhr, Trainingsplatz 4) ist der niederländische Zweitligisten FC Den Bosch zu Gast beim Team um Trainer Jakob Fimpel.

Nach dem Transfer-“Hammer“ der vorigen Woche mit der Verpflichtung von Stürmer Pierre-Michel Lasogga gibt es in der Woche nach dem Trainingsauftakt am vorigen Donnerstag die nächsten drei Personalien der Schalker U23.

Schalke 04: Defensiv-Allrounder bleibt in der Knappenschmiede

Die von Sidi Sané gehört nicht dazu. Es gilt die Aussage von Schalkes Sportdirektor André Hechelmann vom Wochenanfang zu einem möglichen Wechsel des Offensivspielers: „Die Sachlage ist klar, er hat ein Jahr Vertrag, ist aktuell in der U23. Wir sind im Austausch mit Sidi und seinem Management – das ist der aktuelle Stand.“

Defensiv-Allrounder Joey Müller hingegen bleibt in der Knappenschmiede, das teilten die Schalker am Freitag mit. Sein Vertrag ist ausgelaufen, er hat nun aber für ein weiteres Jahr bei den Königsblauen unterschrieben. Dagegen wird Stürmer Moritz Flotho die Schalker U23 verlassen.

Joey Müller bleibt, Moritz Flotho geht, ein Neuzugang

Der 22-jährige Joey Müller habe auch Angebote von anderen Vereinen gehabt, erklärt Mathias Schober, Schalkes Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, auf knappenschmiede.de: „Dass Joey sich nun doch dazu entschieden hat, auf Schalke zu bleiben, freut uns sehr. In der abgelaufenen Saison hat er bewiesen, wie wichtig er für die Defensive der U23 ist. Wir haben gemeinsam mit ihm entschieden, dass ein Verbleib in der Knappenschmiede die beste Lösung für ihn und uns ist.“

Im Sommer 20121 war Joey Müller von Arminia Bielefeld zum FC Schalke 04 gekommen. In den vergangenen beiden Saisons kam er auf 65 Einsätze in der Fußball-Regionalliga West für Schalkes U23, erzielte dabei ein Tor und bereitete elf Treffer vor. Am Dienstag dieser Woche ist auch Joey Müller wieder ins Mannschaftstraining der Königsblauen eingestiegen.

Moritz Flotho bleibt in der Regionalliga West, schließt sich allerdings dem Aufsteiger SC Paderborn 07 an. Der 21-Jährige war im vergangenen Jahr zur Saison 2022/23 aus der U19 von Hessen Kassel zur Schalker U23 gekommen, bestritt 20 Spiele und erzielte dabei einen Treffer.

Alexander Kopf kommt als neuer Innenverteidiger

Neu im Regionalliga-Team für die kommende Saison ist außerdem Alexander Kopf, der zum 1. Juli zu Schalkes U23 wechselt. Der 22-Jährige stand zuletzt auch als Gastspieler in der Testbegegnung gegen den TSV Havelse im Schalker Kader – und habe die Schalker auch in den Trainingseinheiten überzeigt. So sagt Mathias Schober: „Alexander ist ein spielstarker Innenverteidiger. Er ist Linksfuß und flexibel sowohl als Außenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar.“

Kopf spielte seit 2015 bis zur U21 für den VfB Stuttgart, ging im Winter 2021/22 zum FV Illertissen in die Regionalliga Bayern. In anderthalb Jahren bestritt Kopf 40 Spiele für Illertissen, stand dabei auch im Juli 2022 im DFB-Pokalspiel des FV gegen den 1. FC Heidenheim auf dem Platz.

Schalke 04: Weitere Berichte

Am Samstag bestreitet Schalkes U23, nach dem 3:2-Sieg über den TSV Havelse, gegen den FC Den Bosch das zweite Testspiel dieser Vorbereitung. Das Team aus den Niederlanden spielt in der 2. Liga, der „Keuken Kampioen Divisie“.

Die weiteren Gegner dieser Vorbereitung sind bis zum Saisonstart am Wochenende 28. bis 30. Juli ausschließlich Regionalligisten: Die U23 von Hannover 96 (Nord/5. Juli), 1. FC Lübeck (Nord, 9. Juli), Greifswalder FC (Nordost/15. Juli) und Kickers Offenbach (22. Juli). Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel hatte zur Auswahl der Testspielgegner dieses Sommers erklärt: „Diesmal wollen wir schneller auf unserem sportlichen Niveau testen“, deshalb seien die Kontrahenten diesmal „viele unterschiedliche Mannschaften auf unserem eigenen Niveau“ – plus der harte Prüfstein Den Bosch aus der zweiten Liga in Holland.

