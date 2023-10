Schalke U23: Anruf vor Startelf-Comeback bei RWO

Oberhausen. Ein Spieler stand nach langer Leidenszeit in der Anfangsformation der U23 des FC Schalke 04 – und lieferte. Das sagt Trainer Fimpel.

Als der Mannschaftsbus der Schalker Regionalliga-Mannschaft um 16.47 Uhr den Parkplatz des Oberhausener Niederrheinstadions Richtung Gelsenkirchen verließ, war die Stimmung an Bord prächtig. Das 3:1 (1:0) über RWO war der fünfte Sieg in den letzten sechs Meisterschaftsspielen für die königsblaue Reserve. Die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel hat sich definitiv gefunden und befindet sich in einem Positiv-Lauf.