Semin Kojic schoss Schalke in Köln in Front. Die Mannschaft von Norbert Elgert trifft im Ligapokal-Finale nun auf Borussia Dortmund.

Köln. Mit einem 2:1 in Köln sichert sich Schalkes A-Jugend den Endspieleinzug im NRW-Ligapokal. Dort wartet Borussia Dortmund. auf das Elgert-Team.

Die Fahrt in die Domstadt hat sich für die U19 des FC Schalke 04 gelohnt. Der Knappen-Nachwuchs gewann sein Halbfinalspiel um den NRW-Ligapokal beim 1. FC Köln mit 2:1 und erreichte das Endspiel, in dem er am 20. November zu Hause gegen Borussia Dortmund antreten darf. Der BVB siegte im anderen Halbfinale mit 2:0 bei Rot-Weiss Essen.

Schalker U19: Chance für die zweite Reihe

Schalkes Trainer Norbert Elgert nannte das 2:1 in Köln „einen Sieg des Teamgeistes“. Er schenkte an diesem Sonntag vornehmlich jenen Jungs das Vertrauen, die zuletzt etwas zu kurz gekommen waren. „Auch sie brauchen Wettkampfpraxis für ihre Entwicklung. Es war kein Risiko, sie einzusetzen, denn ich war davon überzeugt, dass sie ihre Sache gut machen würden. Und das haben sie dann ja auch getan“, sagte der 64-Jährige, der sein Recht, in diesem Wettbewerb siebenmal zu wechseln, voll ausschöpfte.

Semin Kojic, ein Spieler aus der zweiten Reihe, war es dann auch, der den ersten Treffer erzielte. Er war nach einem Konter über Yannick Tonye und Lukas Korytowski erfolgreich. Was aus der ersten Halbzeit außerdem noch in Erinnerung bleiben wird: die herausragende Defensivarbeit der Schalker.

Kurz nach der Pause ließen aber auch sie sich einmal bezwingen. Die starken Kölner schlossen ebenfalls einen Konter erfolgreich ab und glichen zum 1:1 aus. Aber die Gäste schlugen zurück. Nach Vorlage von Keke Topp sorgte der aufgerückte Ngufor Anubodem mit seinem Treffer zum 2:1 für den letztlich verdienten, wenn auch mit dem nötigen Glück und Geschick errungenen Schalker Sieg.

Nächster Gegner ist Wuppertal

„Wir freuen uns auf das Finale gegen Borussia Dortmund. Aber jetzt haben wir erst einmal das nächste Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den Wuppertaler SV im Blick“, teilte Norbert Elgert mit. Als Lohn für die überzeugende Leistung in Köln gab er all seinen Jungs zwei Tage frei. Das nächste Training hat er für Mittwoch angesetzt.

Tore: 0:1 Semin Kojic (45.), 1:1 (49.), 1:2 Ngufor Anubodem (70.).

FC Schalke 04 U19: Treichel, Anubodem, Gyamfi, Milic, A. Mfundu (61. Aliu), Lanfer, Tonye (65. Sané, 90. Köster), Shubin, Kojic (61. Topp), Özat (80. Campanile), Korytowski (80. Weichert).

