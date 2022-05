Schalke U19 gegen BVB U19 live im TV und im kostenlosen Live-Stream schauen: So geht's

Dortmund. Der BVB und Schalke stehen sich im U19-Halbfinale gegenüber. Wie erklären, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream schauen können.

Diese Partie in der U19-Bundesliga ist eine besondere Partie: Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wollen beide die Saison mit der Deutschen Meisterschaft abschließen. Im Halbfinale treffen die Revierrivalen aufeinander. Die erste von zwei Begegnungen zwischen Schalke und dem BVB steigt am Samstag, 8. Mai, in Dortmund.

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie das Halbfinale zwischen Schalke U19 und BVB U19 live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Schalke U19 gegen BVB U19 live im Free-TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: Borussia Dortmund U19 - FC Schalke 04 U19

Wettbewerb: Endrunde um die Deutsche U19-Meisterschaft, Halbfinal-Hinspiel

Datum: Samstag, 8. Mai

Anstoß: 11 Uhr

Ort: Trainingszentrum an Adi-Preißler-Allee, Dortmund

Die gute Nachrichte für alle Fans von Schalke und dem BVB vorweg: Die Partie ist live im TV und im Live-Stream zu sehen. Während für die Übertragung im TV ein kostenpflichtiges Abo nötig ist, kann man das U19-Derby im Internet-Stream kostenlos anschauen.

Schalke U19 gegen BVB U19 live im Free-TV und im Live-Stream: Dieser Sender überträgt

Die Übertragungsrechte für die Begegnung hat sich Sky gesichert. Der Pay-TV-Sender geht am Samstag um 10.50 Uhr auf Sendung. Zu sehen ist das Duell live im TV auf Sky Sport Bundesliga 1. Dafür ist allerdings ein Abo nötig.

Für alle Fans ohne Abo bietet Sky zudem einen Live-Stream an. Dieser ist kostenlos, es fallen also keine Kosten an. Abgerufen werden kann er über skysport.de und und in der Sky Sport App. Bereits am Freitag ist auf den selben Portalen das andere U19-Halbfinale zu sehen. Dort ermitteln der FC Augsburg und Hertha BSC den möglichen Final-Gegner von BVB oder Schalke. Die Rückspiele finden am 14. und 15. Mai statt und sind ebenfalls bei Sky zu sehen.

Schalke U19 gegen BVB U19 live im Free-TV und im Live-Stream: Die Termine in der Übersicht

Samstag, 7. Mai: 10.50 Uhr - 13 Uhr: U19 Halbfinal-Hinspiel: Borussia Dortmund - FC Schalke 04

Sonntag, 15. Mai: Ab 10.50 Uhr: U19 Halbfinal-Rückspiel: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund

