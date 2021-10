Schalke: U-18-Team mit 22 US-Boys macht große Fortschritte

Gelsenkirchen. „Wie schnell die Spieler das auf dem Platz umsetzen, erstaunt uns manchmal selbst“, sagt Jens Grembowietz, der Chef-Trainer der Schalker US-Boys.

Gut zweieinhalb Monate sind 22 Fußball-Talente aus den USA jetzt zu Gast in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Und die Fortschritte, die das U-18-Team der Königsblauen macht, beeindrucken auch deren Chef-Trainer Jens Grembowietz. „Die Jungs sind ehrgeizig, fleißig, selbstkritisch und saugen alles auf, was wir ihnen versuchen mitzugeben“, sagt auf knappenschmiede.de der Mann, der 2006 gemeinsam mit Ralf Fährmann, Benedikt Höwedes und Mesut Özil Deutscher A-Junioren-Meister war. „Wie schnell die Spieler das auf dem Platz umsetzen, erstaunt uns manchmal selbst. Das sind die besten Voraussetzungen, um sich zu entwickeln.“

Im Zuge der Partnerschaft mit der International Soccer Academy (ISA) werden die 22 amerikanischen Fußball-Talente noch bis Mai 2022 auf Schalke zu Gast sein. Seitdem trainieren und leben sie auf dem Vereinsgelände. „Nach knapp zehn Wochen hat sich in allen Phasen eine gute Routine entwickelt, die Jungs haben sich untereinander kennengelernt und gut eingelebt“, sagt Jens Grembowietz, der Trainer des Bochumer Westfalenligisten SV Concordia Wiemelhausen. „In einer neuen Umgebung, mit neuen Trainern, neuen Teamkollegen und der hohen Schul- und Trainingsbelastung zurechtzukommen, braucht seine Zeit. Ich kann nur den Hut vor den Jungs ziehen, dass sie das in dem Alter so gut meistern.“

Schalkes US-Boys feiern 2:1-Sieg über die U-17-Mannschaft des MSV Duisburg

Neben dem täglichen Training auf dem Platz absolvierte die Mannschaft bereits einige Testspiele. Vier Siegen und drei Unentschieden stehen derzeit nur zwei Niederlagen gegenüber. Nachdem das Schalker U-18-Team zunächst vor allem auf Gegner aus der Bezirks-, Landes, Niederrhein- und Westfalenliga traf, absolvierte es zuletzt seine erste Partie gegen ein Nachwuchsleistungszentrum.

Und: Gegen die U-17-Mannschaft des MSV Duisburg, den Spitzenreiter der Gruppe 2 der B-Junioren-Niederrheinliga, gewannen die US-Boys mit 2:1. „Das freut uns natürlich sehr. Wir sehen von Spiel zu Spiel eine Verbesserung, eine Entwicklung“, sagt Jens Grembowietz.

Co-Trainer Julian Kaliczok: „Fortschritte der Mannschaft und der Spieler sind enorm“

Die zu Beginn wenig eingespielte Mannschaft mit Akteuren aus allen Ecken der USA ist zu einem Team mit einer klaren Spielidee zusammengewachsen. „Wir mussten in den ersten Wochen erst mal herausfinden, für was wir als Mannschaft stehen wollen. Also konkrete fußballerische Inhalte definieren, unsere Spielprinzipien festlegen, um der Mannschaft ein Gesicht zu geben. Diese versuchen wir nun in jeder Videoanalyse, in jeder Besprechung und natürlich auf dem Platz umzusetzen“, sagt Co-Trainer Julian Kaliczok.

„Wir spielen meiner Meinung nach mittlerweile sehr guten und schönen Fußball mit viel Ballbesitz, gutem Passspiel und viel Bewegung. Das Spiel mit dem Ball stand in den vergangenen Wochen im Fokus, was sich ausgezahlt hat. Auch das taktische Verständnis der Jungs verbessert sich von Woche zu Woche. Die Fortschritte der Mannschaft und der einzelnen Spieler sind enorm.“ (AHa)

