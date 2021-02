Schalke Schalke: Trotz Formkrise - Mark Uth bleibt in der Startelf

Gelsenkirchen. Was ist nur mit Mark Uth los? In der Hinrunde war einer der wenigen Lichtblicke auf Schalke, nun sucht er nach seiner Form.

In der Hinrunde war er einer von ganz wenigen Lichtblicke beim FC Schalke 04. Dass sich Mark Uth (29) nach seiner Rückkehr vom 1. FC Köln so intensiv auf die knifflige Aufgabe bei den Königsblauen einlassen würde, hatte keiner vorausgesehen. Uth erzielte zwei Tore in den ersten sieben Liga-Spielen, war gefragter Klartext-Gesprächspartner nach den Spielen - und wurde schmerzlich vermisst, wenn er verletzt war.