Schalke: Trio um Mollet, Bülter und Ouwejan fehlt im Training

Gelsenkirchen. Schalke 04 musste am Montag ohne ein Trio trainieren. Die drei Akteure fielen erkrankt aus. Cedric Brunner macht Fortschritte.

Mit 13 Feldspielern und den vier Torhütern Ralf Fährmann, Michael Langer, Alexander Schwolow und Justin Heekeren ließ Schalkes Cheftrainer Frank Kramer am Montagnachmittag im Training vor allem Torabschlüsse üben. Die Abwehrspieler Ibrahima Cissé und Henning Matriciani setzten die Offensivkräfte mit langen Bällen in Szene, anschließend schlossen Sebastian Polter, Sidi Sané, Simon Terodde, Jordan Larsson oder auch Kenan Karaman alleine vor dem jeweiligen Keeper ab. So sammelte auch der zuletzt in die Kritik geratene Stürmer Sebastian Polter durch den einen oder anderen Treffer etwas Selbstvertrauen.

„Die Länderspiel-Pause kam uns nicht ungelegen. Uns haben zwar einige Spieler gefehlt, aber wir konnten individuell arbeiten und ein paar Abläufe trainieren“, meinte Schalkes Linksverteidiger Tobias Mohr nach der rund 50-minütigen Einheit im Gelsenkirchener Herbstregen. Mit Maya Yoshida, Tom Krauß, Sepp van den Berg, Alex Kral, Mehmet-Can Aydin und Kerim Calhanoglu fehlten bei den Königsblauen insgesamt sechs Länderspielfahrer.

Ouwejan, Bülter und Mollet mussten krank passen

Neben dem verletzten Abwehrspieler Marcin Kaminski, der aktuell wegen der Nachwirkungen einer Glasschnittwunde an der Wade pausieren muss, meldeten sich auch Standard-Spezialist Thomas Ouwejan, Offensivkraft Marius Bülter und der Franzose Florent Mollet vom Montags-Training ab. Das Trio lag erkrankt flach.

Der von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu Aufsteiger Schalke 04 gewechselte Abwehrspieler Cedric Brunner hatte in der vergangenen Woche aufgrund von muskulären Problemen gefehlt und konnte jetzt zumindest einen Teil des Team-Training mitmachen. Für Brunner war allerdings nach 25 Minuten vorzeitig Schluss. Der Defensivmann sollte bei seiner Rückmeldung im Mannschaftstraining kein unnötiges Risiko eingehen.

