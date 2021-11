Schalke-Trio spielt in der türkischen Süper Lig keine Rolle

Gelsenkirchen. Von den sieben Spielern, die Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verliehen hat, kommen lediglich drei zum Einsatz. Die Bilanz: kein einziger Sieg.

Es gibt eine gute Nachricht von den sieben Spielern, die Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verliehen hat: Nassim Boujellab ist nach seiner Verletzungspause auf den Rasen zurückgekehrt – wenn auch nicht erfolgreich. Bei der 1:2-Niederlage des Schalker Ligarivalen FC Ingolstadt beim SC Paderborn 07 wurde der Mittelfeld-Mann in der 88. Minute eingewechselt. Indes holten Rabbi Matondo in Belgien mit Cercle Brügge und Amine Harit in Frankreich mit Olympique Marseille jeweils einen Punkt.

Allerdings war der Olympique-Punkt für Amine Harit und seine Teamkollegen kein Erfolg. Der Tabellenvierte der Ligue 1 musste sich mit einem Zähler gegen den FC Metz begnügen. Obwohl Marseille gegen das Tabellenschlusslicht nach einer Roten Karte gegen den Brasilianer Jemerson (56.) lange in Überzahl gespielt hatte, endete die Begegnung torlos.

Rabbi Matondo spielt für Cercle Brügge 90 Minuten durch

Amine Harit wurde in dieser Partie neun Minuten nach dem Platzverweis Jemersons eingewechselt. Ein Remis hatte es für Olympique Marseille auch drei Tage zuvor in der Europa League gegeben. Beim 2:2 gegen Lazio Rom wurde Amine Harit in der 55. Minute eingewechselt.

Rabbi Matondo hat mit Cercle Brügge eine Überraschung in der belgischen Jupiler Pro League knapp verpasst. Bis zur 89. Minute lag das Team um den walisischen Nationalspieler beim Tabellensechsten KRC Genk dank eines Treffers von Thibo Somers (38.) mit 1:0 in Führung, kassierte dann aber in der 89. Minute noch den Ausgleich. Rabbi Matondo kam für den Tabellenvorletzten über die volle Spielzeit zum Einsatz.

Levent Mercan und Can Bozdoğan stehen nicht im Kader

Nicht zum Einsatz kam Ozan Kabak (Pfeiffersches Drüsenfieber) beim ersten Saisonsieg des Aufsteigers Norwich City in der Premier League, dem 2:1 beim Mit-Aufsteiger FC Brentford. Ohne Spielminuten blieb auch das Schalker Trio in der türkischen Süper Lig: Hamza Mendyl saß beim 2:0-Erfolg des Tabellenzwölften Gaziantep FK gegen den Tabellendrittletzten Kasimpasa 90 Minuten auf der Bank. Indes stand Levent Mercan beim 1:1 gegen den Tabellenvierten Galatasaray Istanbul nicht im Kader des Tabellenachten Fatih Karagümrük – wieder einmal.

Und auch Can Bozdoğan fehlte im Aufgebot des Meisters und Pokalsiegers Beşiktaş Istanbul bei der 1:2-Niederlage des Tabellensechsten gegen Spitzenreiter Trabzonspor. Der 20-Jährige hatte am Mittwoch bei der 0:4-Niederlage in der Champions League bei Sporting Lissabon einen Schlag aufs Knie bekommen, so dass er nach seiner Einwechslung in der 61. in der 83. Minute wieder ausgewechselt werden musste. Nach vier Spielen ist Beşiktaş in der Champions-League-Gruppe C mit Borussia Dortmund punktlos. (AHa)

