Schalke: Trio fehlt verletzt – Money Boy besucht S04-Training

Gelsenkirchen. Ein prominenter Trainingsgast sorgte bei einigen Fans von Schalke 04 für Aufregung. Bald wird ein Rap-Song über die Königsblauen erscheinen.

Bei seiner ersten Einheit als Trainer von Schalke 04 wurde der neue Trainer Karel Geraerts mit Applaus von den rund 500 anwesenden Fans empfangen, darunter der Rapper Money Boy. Personell konnte der 41 Jahre alte Belgier am Mittwochmittag allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. Rechtsverteidiger Cedric Brunner (29) fehlte wie schon im Heimspiel gegen Hertha BSC (1:2) wegen Leistenproblemen – und auch Ralf Fährmann (35) und Danny Latza (33) konnten nur individuell trainieren.

Torwart Fährmann plagt sich weiter mit Problemen an der Achillessehne, Latza an der Leiste. Beide werden Schalke im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo an diesem Donnerstag (13 Uhr, Parkstadion) fehlen. Für das kommende Zweitligaspiel beim Karlsruhe SC am 22. Oktober nach der Länderspielpause ist das Duo zumindest fraglich.

Rapper Money Boy veröffentlicht Song über Schalke 04

Schalkes neuer Trainer Karel Geraerts während seiner ersten Einheit. Foto: firo

Nicht in Gelsenkirchen waren am Mittwoch zudem Yusuf Kabadayi (19) und Keke Topp (19), die beide mit der deutschen U20-Nationalmannschaft unterwegs sind. Am Freitag spielen die beiden Schalker in Portugal, am kommenden Mittwoch gegen Tschechien.

Für etwas Aufregung unter den anwesenden Fans sorgte während der Einheit am Mittwoch der österreichische Rapper Money Boy, der in Schalke-Trikot beim Training auftauchte. Viele Anhänger freuten sich über ein gemeinsames Foto mit dem Musiker. Der 42-Jährige ist nach eigener Aussage seit drei Monaten Schalke-Fan und plant einen Song über S04. Für die anwesenden Reporter gab es sogar eine erste Kostprobe des neuen Liedes.

