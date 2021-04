Schalke trauert um 72er DFB-Pokalsieger Jürgen Sobieray

Gelsenkirchen. Der ehemalige Schalker Abwehrspieler Jürgen Sobieray ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Bereits am 26. März ist der ehemalige Bundesligaspieler Jürgen Sobieray im Alter von 70 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Das bestätigte Schalke 04 als einer der Ex-Vereine des gebürtigen Gelsenkircheners an diesem Samstag.

Zwischen 1969 und 1979 absolvierte Sobieray insgesamt 235 Pflichtspiele für die Schalker – darunter 210 in der Bundesliga. 14 Tore sind dem Abwehrspieler in seiner Bundesligakarriere gelungen. Sein Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse feierte Sobieray bereits mit 19 Jahren. 1972 zählte Sobieray zur legendären DFB-Pokalsiegermannschaft, die in der Bundesliga nur knapp die Meisterschaft verpasst hat.

Nach seiner Zeit auf Schalke spielte er in der Saison 1979/80 für den damaligen Zweitligisten DSC Wanne-Eickel, ehe er ein Jahr später in die Bundesliga zurückkehrte – zu Borussia Dortmund. Für die Schwarz-Gelben lief er in zwei Spielzeiten allerdings lediglich 13-mal auf. Bevor er seine Laufbahn nach der Saison 82/83 beendete, spielte Sobieray noch für den TuS Schloß Neuhaus.

Jürgen Sobieray war in Bundesligaskandal von 1971 verwickelt

Ein dunkles Kapitel in der Karriere des Jürgen Sobieray war der Bundesligaskandal von 1971. Als einer von acht Schalke-Spielern leistete er einen Meineid und wurde dafür später verurteilt, weil er Betrug gestanden hat.

Nach seiner aktiven Laufbahn kam der gebürtige Gelsenkirchener noch mit dem Gesetz in Konflikt. Wegen Anlagebetrugs wurde Sobieray im Jahr 2001 vom Landgericht Dortmund zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. (fs)