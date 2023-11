Schalke-Transfers nicht gut genug? André Hechelmann reagiert

Im Heimspiel gegen die SV Elversberg blamiert sich Schalke 04 und verliert mit 1:2. Es ist ein weiterer Tiefpunkt der jüngeren Vereinsgeschichte. In unserem Talk-Format analysieren die Reporter Andreas Ernst und Robin Haack zusammen mit Matthias Heselmann das Spiel - und nennen Gründe für den Schalker Absturz.

Schalke am Tiefpunkt: Wie sich der Klub selbst zerstört | 19:04-Talk nach Elversberg

Peter Knäbel wird nur noch bis zum Sommer als Sportvorstand für Schalke 04 arbeiten. André Hechelmann übernimmt die Kaderplanung im Winter.

Eine Überraschung war es nicht mehr. Die Wege von Schalke 04 und Peter Knäbel trennen sich im kommenden Sommer. Am Mittwoch gab der Fußball-Zweitligist bekannt, dass der Sportvorstand nach dem Saisonende aus freien Stücken gehen wird. Für die Kaderplanung im Winter wird er nicht mehr verantwortlich sein. Dafür aber Sportdirektor André Hechelmann. In enger Absprache mit Trainer Karel Geraerts soll der ehemalige Chefscout dafür sorgen, dass die Schwächen des aktuellen Kaders mithilfe einiger Neuverpflichtungen behoben werden.

Doch Hechelmann war es auch, der die bisher wenig überzeugenden Sommer-Neuzugänge geholt hat. Spieler wie Timo Baumgartl, Paul Seguin, Ron Schallenberg oder Bryan Lasme sind bisher nicht die erhofften Verstärkungen für die erneut abstiegsbedrohten Schalker. Trotz des damit verbundenen sportlichen Absturzes auf Platz 16 in der zweiten Liga ist Hechelmann von der Qualität des Kaders und der Sommer-Neuzugänge weiter überzeugt. Das hat er in einem Interview mit der „dpa“ bekräftigt: „Unsere Neuzugänge haben bei ihren vorherigen Stationen gezeigt, dass sie Qualität haben und dort wichtige Spieler waren. Auf dieser Basis haben wir sie verpflichtet“, sagte er. „Die Qualität haben sie in dieser Saison noch nicht regelmäßig und konstant genug abgerufen.“

Mit Blick auf Transfers in der anstehenden Winterwechselperiode sei er mit Trainer Karel Geraerts im engen Austausch. Nach dem Rückzug von Peter Knäbel steht Hechelmann noch mehr im Fokus. Obwohl Schalke finanziell nach wie vor nicht auf Rosen gebettet ist, sei der Klub handlungsfähig, betonte Hechelmann: „Die wirtschaftliche Situation ist, wie sie ist, da werden Sie von mir kein Klagen hören“, sagte Hechelmann und ergänzte: „Wir müssen mutig sein und die besten Optionen finden, die zu Karels Idee passen.“

Hechelmann gehe fest davon aus, dass Schalke einen erneuten Abstieg vermeiden wird. Es sei zwar „unsere Pflicht, alle Szenarien vorzubereiten und das machen Abteilungen innerhalb des Vereins auch.“ Die Mannschaft werde es seiner Meinung nach aber schaffen, den Absturz in die 3. Liga zu verhindern: „Das wird nicht passieren. Wir wissen um die prekäre Momentaufnahme. Wir wissen aber auch, dass viel mehr in der Mannschaft steckt. Darauf fokussieren wir uns, diese Qualität auf den Platz zu bringen“

