Schalke-Transfer: Stärken und Schwächen von Eder Balanta

Sechs Spieler hat Schalke 04 in diesem Winter geholt. Nach dem Testspielsieg gegen die SG Wattenscheid 09 am Dienstag hat unser Reporter Robin Haack ein Transfer-Fazit gezogen

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat sich am Deadline Day mit Eder Balanta verstärkt - der sechste Winter-Zugang. Wie hilft er S04 weiter? Eine Analyse.

Schalke 04 lässt nichts unversucht, um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu erreichen. Am Deadline Day legte der Tabellenletzte auf dem Transfermarkt nach. Am Dienstag, dem letzten Tag der aktuellen Winter-Transferperiode, verpflichtete der Club auf Leihbasis den kolumbianischen Nationalspieler Éder Balanta. Der defensive Mittelfeldspieler kommt bis Saisonende vom belgischen Meister FC Brügge und ist der sechste Winter-Neuzugang, den die Schalker ausgeliehen haben. Balanta, der 2019 vom FC Basel nach Brügge gewechselt war und dort noch einen Vertrag bis 2024 hat, stand für die Belgier in bislang 122 Spielen auf dem Platz. Dazu gehören auch sieben Einsätze in der Champions League. Das ist vielversprechend. Doch wie gut ist Balanta tatsächlich und wie kann er Schalke im Abstiegskampf weiterhelfen? Eine Analyse von Createfootball liefert Aufklärung.