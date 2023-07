FC Schalke 04 Schalke-Transfer: So begründet Hechelmann den Wechsel von Marvin Pieringer

Gelsenkirchen. Schalke 04 lässt seinen Stürmer Marvin Pieringer zum 1. FC Heidenheim ziehen. Der Klub macht den Transfer offiziell und äußert sich zum Wechsel.

Der Wechsel von Angreifer Marvin Pieringer (23) vom FC Schalke 04 zum 1. FC Heidenheim ist perfekt. Am Montagnachmittag wurde der Transfer zum Bundesliga-Aufsteiger von Schalker Seite offiziell bestätigt. Pieringer hat einen Vierjahresvertrag in Heidenheim unterschrieben. Zu den Modalitäten des Wechsels gab es keinen Kommentar. Nach Informationen dieser Redaktion kassieren die Schalker rund 1,8 Millionen Euro für den Stürmer. Durch diverse Bonuszahlungen kann sich dieser Betrag aber weiter erhöhen. Weitere Details zum Pieringer-Deal gibt es hier.

Schalke lässt Marvin Pieringer ziehen: "Alle Seiten profitieren"

Sportdirektor André Hechelmann begründet den Entschluss der Schalker, Pieringer nach Heidenheim ziehen zu lassen, wie folgt:„Marvin hat während seiner Zeit in Paderborn auf sich aufmerksam gemacht und so die Möglichkeit erhalten, in der Bundesliga zu spielen. Er ist mit dem Wunsch, diese Chance wahrzunehmen, auf uns zugekommen. Wir haben mit Heidenheim schließlich eine Einigung erzielt, von der alle Seiten profitieren. Wir wünschen Marvin für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.“

Nach dem Bundesliga-Aufstieg des FC Schalke 04 im vergangenen Sommer wurde Pieringer vom SC Freiburg fest verpflichtet und gleichzeitig für ein Jahr an den SC Paderborn ausgeliehen. In der zweiten Liga schlug der Stürmer voll ein. Er erzielte in 23 Spielen für die Ostwestfalen zehn Tore und bereitete acht weitere vor. Dadurch konnte er sich für höhere Aufgaben empfehlen. Die Schalker sehen sich auf Pieringers bevorzugter Position im Sturmzentrum mit Simon Terodde, Sebastian Polter, Keke Topp und Sommer-Zugang Bryan Lasme (Arminia Bielefeld) gut genug aufgestellt.

