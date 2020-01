Schalke-Trainer Wagner redet nicht viel mit Torwart Schubert

Es ist nicht so, dass David Wagner kein besonders gutes Verhältnis zu Markus Schubert hat - das ganze Gegenteil ist der Fall. Nach der gelungenen Schalker Generalprobe beim Hamburger SV (4:0) nahm der Trainer den jungen Torwart kurz beiseite, um ihm zu erklären, was er gerade den Reportern über seine Leistung gesagt hatte: „Er hatte einmal mit dem rechten Fuß und einmal mit dem linken Fuß beim Rausspielen zwei Dinger dabei, die nicht ganz sauber waren”, urteilte Schalke-Trainer Wagner: „Ansonsten war das wieder solide.” Mit anderen Worten: Gut gemacht!

Henzler ist der Vertraute der Schalke-Schnapper

Wagner sprach über Schuberts Leistung nur, weil er explizit danach gefragt wurde - wirklich Kopfzerbrechen scheint er sich über die Neubesetzung der Schalker Torwart-Position nicht zu machen. Nach dem Spiel in Hamburg verriet der Trainer, dass ihn Schuberts Umgang mit der neuen Situation gar nicht so sehr beschäftigen würde. Wie sehr sich der bisherige Nübel-Ersatz mit der Chance auseinandersetzt, nun auf Dauer die Nummer eins auf Schalke zu werden? „Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich das nicht, weil ich nicht besonders viel mit ihm kommunizierte”, antwortete Wagner und ergänzte: „Das macht Simon.” Simon Henzler ist der Torwart-Trainer - und der Vertraute der Schalker Torhüter.

Schubert spürt kaum einen Unterschied

Schubert selbst sagt, dass er gar nicht so viele Unterschiede zu früher feststellen würde. Dass er jetzt die Nummer eins ist, würde er nur im Abschlusstraining vor einem Spiel spüren, wenn die Startelf gegen die andere Elf spielt: „Dann bin ich da im Tor. Sonst merke ich keine Veränderungen.” Die Fokussierung aufs Training sei die gleiche wie zuvor.

Nübel wünschte Schubert Glück und Erfolg

Auch der Umgang mit Alexander Nübel habe sich nicht verändert. Vor dem Spiel in Hamburg tauschten sich beide Torhüter kurz aus. „Er hat mir Glück und viel Erfolg gewünscht - so wie vor den letzten Spielen auch. So habe ich es ja auch immer gemacht”, erzählte Schubert und versicherte: „Wir verstehen uns immer noch gut - das wird sich auch in den nächsten Wochen nicht ändern.” Erst in knapp drei Wochen, beim dritten Spiel der Rückrunde am 31. Januar in Berlin, ist Nübel nach seiner Roten Karte vor Weihnachten wieder spielberechtigt.

Jetzt aber spielt Schubert, und der hat die Rückendeckung aller Schalker. An erster Stelle vom Trainer, und das auch ohne große Worte. Nach der Hinrunde und Schuberts Einsätzen gegen Frankfurt, Wolfsburg und Freiburg nahm ihn Wagner einmal beiseite: „Er weiß genau, dass er zweieinhalb richtig gute Spiele gemacht hat - das habe ich ihm gesagt.” Der Rest ist eine Rückendeckung, die man im Umgang spürt, berichtet der Trainer: „Schubi hat mitbekommen, dass er eine gute Vorbereitung gespielt hat. Es gibt schon Sachen, aus denen wir auch ein bisschen Vertrauen ziehen können.”