Baum versteckt Schalke-Team vor Nagelsmanns Kiebitzen

Es ist die tägliche Arbeit auf dem Platz, die Manuel Baum besonders vermisst hat. Bei der U-18-Nationalmannschaft gab es nur einige Lehrgänge, ein paar Länderspiele. Nun erlebt er seit seinem Amtsantritt beim FC Schalke 04 das genaue Gegenteil: Stress, neue Spieler, viele Aufgaben. Und doch sagt er nach drei Tagen bei Königsblau: „Mir macht es hier riesig Spaß. Das ist nicht gespielt, sondern aus vollster Überzeugung.“

Sein Bundesliga-Debüt als Schalke-Trainer feiert Manuel Baum am Samstagabend bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky). Welche Strategie er in seiner kurzen Zeit entwickelt hat, wollte er nicht verraten – auch im Training gestattete er keine Einblicke. Und das liegt an Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann. „Der Julian“, sagt er, „ist ja ganz fix, deine Taktik frühzeitig rauszukriegen. Deshalb haben wir am Donnerstag und Freitag so trainiert, dass es niemand einsehen konnte. Machst du das nicht, kann es sein, dass ein Kiebitz da ist und schaut, was du machst.“ Das sei Standard in der Liga, sagt Manuel Baum. Aber offenbar ist Julian Nagelsmann besonders begabt darin.

Schalke-Gegner Leipzig hat Probleme mit der Offensive

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein: Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig hat nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto, freut sich auf die kommenden Königsklassen-Gegner Paris St.-Germain und Manchester United. Von Europa sind die Schalker aber weit entfernt, sie haben die beiden Auftaktspiele verloren. Das niederschmetternde Torverhältnis lautet 1:11.

Und doch warnt Julian Nagelsmann vor dem angeschlagenen Gegner. „Wenn ein neuer Trainer kommt, gerade wenn ein Team wie Schalke zuletzt 18 Spiele nicht mehr gewonnen hat, dann geht ein Push durch die Gruppe -- gerade auch bei Spielern, die nicht mehr so oft gespielt haben zuletzt. Es gibt außerdem eine neue Ansprache, der Trainingsreiz ist ein anderer, jeder hat seine Ideen vom Fußball. Dementsprechend wird immer etwas passieren“, sagte er und ergänzt: „Dass die Schalker jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzen, das ist auch klar. Trotzdem sehen sie in dem Trainerwechsel eine Chance, eine berechtigte Chance.“ Julian Nagelsmann hat nur bei der Besetzung seiner Offensive kleinere Probleme. Marcel Sabitzer (Muskelfaserriss) fehlt, der Einsatz von Hee-chan Hwang (Hüftprellung) und Yussuf Poulsen (Oberschenkelzerrung) ist fraglich. Und Timo Werner ist nach seinem Wechsel zum FC Chelsea eh nicht mehr dabei.

Was Schalkes Neuer plant, glaubt Julian Nagelsmann bereits zu wissen: „Ich habe eine ganz gute Idee davon, was er macht, und habe auch reflektiert, was ich damals gemacht habe, als ich einen Klub in der laufenden Saison übernommen habe. Wir haben auch etwas vorbereitet. Ich bin gespannt wie ein kleiner Junge, ob das funktioniert.“

Schalke fehlen nur Kabak und Harit

Manuel Baum hat bei seinem Debüt vielfältige personelle und taktische Möglichkeiten. Er muss nur den gesperrten Ozan Kabak und Amine Harit (Corona-Quarantäne) ersetzen. Selbst Suat Serdar, der das Spiel gegen Werder Bremen (1:3) wegen einer Oberschenkelblessur verpasst hat, ist wahrscheinlich wieder dabei. „Wenn Suat grünes Licht gibt, wird er spielen“, sagt Manuel Baum. Vor Torwart Ralf Fährmann kann er auf eine Dreier- oder Viererkette setzen. Auch im Mittelfeld und im Sturm gibt es zahlreiche Varianten.

Und eins hat Manuel Baum bereits festgelegt: Er will nicht stumpf verteidigen. „Geht man nur in Richtung Torverhinderung, dann wird man irgendwann passiv und spielt nur noch die Bälle weg. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor fällt. Und Leipzig wird die eine oder andere Chance haben“, sagt der 41-Jährige. Seine Mannschaft werde mit Spaß ins Spiel gehen: „Mit hoher Intensität werden wir gemeinsam vieles verteidigen können. Und auch in der Offensive haben wir viel Qualität.“ Und bei jedem Satz ist Manuel Baum anzumerken: Er hat riesig Spaß in Gelsenkirchen.