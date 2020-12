Schalke: Manuel Baum ist nun alleiniger Negativ-Rekordhalter

Gelsenkirchen. Manuel Baum ist nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg seit Mittwochabend nun alleiniger Halter eines Rekordes als Schalke-Trainer.

Das hat es in der Bundesliga-Geschichte der Fußballer des FC Schalke 04 noch nie gegeben, dass ein Trainer zehn Spiele nach seinem Einstand behaupten muss, immer noch sieglos zu sein. Manuel Baum ist bei den Königsblauen nach der 0:2-Pleite gegen den SC Freiburg nun alleiniger Halter dieses Negativ-Rekords

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

.

Die Ausbeute des 41-Jährigen, der sein Amt beim FC Schalke 04 nach dem zweiten Spieltag und der Trennung von David Wagner übernommen hat, sind vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Im Einzelnen liest sich die Manuel-Baum-Bilanz wie folgt: 0:4 bei RB Leipzig, 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin, 0:3 bei Borussia Dortmund, 1:1 gegen den VfB Stuttgart, 2:2 beim FSV Mainz 05, 0:2 gegen den VfL Wolfsburg, 1:4 bei Borussia Mönchengladbach, 0:3 gegen Bayer 04 Leverkusen, 2:2 beim FC Augsburg und nun eben 0:2 gegen den SC Freiburg.

Karl-Heinz Marotzke nur noch auf Platz zwei

Nachdem Manuel Baum, der nach der achten Schalker Saisonniederlage am Mittwochabend deutliche Worte angekündigt hat, bereits durch das 2:2 in Augsburg mit Karl-Heinz Marotzke gleich- und an Fritz Langner vorbeigezogen ist, darf er diesen bis zuletzt uralten Negativ-Rekord der königsblauen Bundesliga-Vereinsgeschichte nun für sich alleine beanspruchen.

Karl-Heinz Marotzke beendete seine ersten neun Spiele als Trainer der Königsblauen in der Saison 1967/68 ohne Sieg und musste vier weitere Partien später gehen – nach nur 136 Tagen und 13 Bundesliga-Spielen, gefeuert vom damaligen Präsidenten Günter „Oskar“ Sie­bert.

Fritz Langner gewinnt keines seiner ersten acht Spiele

Er habe mit Norbert Nigbur, Friedel Rausch, Klaus Becher, Klaus Fichtel, Manfred Kreuz und Klaus Senger eine richtig gute Mannschaft gehabt, erinnerte sich der heute 86-jährige Karl-Heinz Marotzke vor ein paar Jahren. „Wir hätten nur noch etwas Zeit gebraucht.“

Für Fritz Langner (1912-1998) waren es saisonübergreifend nach seinem Einstand acht Spiele ohne Sieg: in der letzten Partie 1963/64 sowie den ersten sieben Spielen in der darauffolgenden Saison. Er blieb dann aber bis zum 30. Juni 1967 Schalke-Trainer, ehe er zum SV Werder Bremen weiterzog – und Karl-Heinz Marotzke auf Schalke übernahm. (AHa)

Mehr aktuelle Artikel zur Schalker Knappenschmiede:

Unsere komplette Berichterstattung zum FC Schalke finden Sie hier

Alle Nachrichten und Bilder zum Sport in Gelsenkirchen und Buer finden Sie hier