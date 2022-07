Schalke-Trainer Kramer: Mit weniger Profis wäre es einfacher

Gelsenkirchen. Schalke 04 bricht am Montag ins Trainingslager auf. Auf Trainer Frank Kramer wartet in Mittersill sehr viel Arbeit. Der Kader ist groß.

Wann genau die Profis des FC Schalke 04 am Montag Mittersill erreichen, das konnte Trainer Frank Kramer nicht vorhersehen. An den Flughäfen könne sich alles verzögern – und dann seien am Nachmittag ja noch einige Berge auf dem Weg von Salzburg in die Alpen zu überwinden. Doch nicht nur Schalkes Busfahrer muss schwierige Aufgaben bewältigen – auch der Trainer.