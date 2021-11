Schalke-Trainer Grammozis: "Nehme mir Fan-Kritik zu Herzen"

Gelsenkirchen. Vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 ist Trainer Dimitrios Grammozis von Schalke 04 in die Kritik geraten. Am Freitag reagierte er darauf.

Dimitrios Grammozis wirkte gelöst. Er lachte viel, gab launige Antworten - ganz so, als hätte es die beiden 0:1-Pleiten des FC Schalke 04 in München und Heidenheim in der vergangenen Woche nicht gegeben. Der unter Druck geratene Trainer der Königsblauen will vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) positive Energie ausstrahlen, ohne abgehoben zu wirken. "Zwei Niederlagen in Folge sind nicht befriedigend für uns. Natürlich waren wir sehr enttäuscht, wir hatten uns wesentlich mehr versprochen. Aber wir haben die Spiele analysiert und müssen nach vorn schauen. Es bringt nichts, so lange rumzuheulen", sagte Grammozis.