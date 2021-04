Schalke-Trainer Grammozis droht Bundesliga-Negativrekord

Gelsenkirchen. Schalkes Bundesligasaison könnte um einen Tiefpunkt erweitert werden. Grund: Der schwache Einstand von Dimitrios Grammozis.

Nach nur drei Spielen als Trainer in der Fußball-Bundesliga steht Dimitiros Grammozis vor einem Eintrag in die Geschichtsbücher von Deutschlands höchster Spielklasse. Denn gelingt es Schalke 04 auch am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) nicht, ein Tor zu erzielen, würde der 42 Jahre alte Trainer einen Negativrekord einstellen.

Eine weitere offensive Nullnummer würde bedeuten, dass Schalke auch im vierten Spiel unter der Leitung von Grammozis ohne eigenes Tor bleibt. Dieses „Kunststück“ gelang seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 noch keinem Coach.

Nach ihrem Trainerdebüt dreimal in Serie ohne Tor der eigenen Mannschaft blieben in der Liga-Geschichte neben Grammozis bislang nur drei Trainer: Christoph John (1. FC Köln, 2002), Jan Kocian (Eintracht Frankfurt, 2004) und Ramon Berndroth (SV Darmstadt 98, 2016). Ihren traurigen Rekord könnten sie allerdings schon am späten Samstagnachmittag los sein.

Schalke-Trainer Grammozis hofft auf die Tore von Klaas-Jan Huntelaar

Um das zu verhindern, fordert Grammozis von seiner Schalker Mannschaft für das Spiel gegen Bayer Leverkusen vor allem eines: Mut. „Wir wollen den Jungs einfach mitgeben, dass sie mutig sein sollen“, sagte der Deutsch-Grieche am Donnerstag. Vorangehen soll unter anderem Winter-Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar, der gegen die Werkself seit seiner Rückkehr von Ajax Amsterdam voraussichtlich das erste Mal in der Anfangself stehen wird. Grammozis: „Klaas ist am weitesten von den Spielern, die zurückgekommen sind. Er ist auf jeden Fall eine Option, in der Startelf zu stehen.“

Der 37 Jahre alte Mittelstürmer soll in der Offensive zum Anführer werden, hofft der Trainer. „Klaas ist derjenige, der sehr intelligent spielt, Bälle festmacht und der Mannschaft die Möglichkeit gibt, wieder nachzurücken.“ Dass der "Hunter" weiß, wo das Tor steht, hat er in seiner langen Karriere schon bewiesen. Insgesamt 364 Treffer gelangen dem Niederländer seit 2002 für all seine Klubs - 126 davon für Schalke 04. (fs)