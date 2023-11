Schalke-Trainer Geraerts cool: Sonst alleine zu McDonald‘s

Gelsenkirchen. Der Fast-Food-Stopp des FC Schalke 04 nach dem Nürnberg-Sieg wurde auch von S04-Trainer Karel Geraerts befürwortet. Seine Begründung.

Der Ausflug zu McDonald’s nach dem Sieg beim 1. FC Nürnberg hat den Fans des FC Schalke 04 noch einmal vor Augen geführt, wie menschlich doch Fußballprofis sind. Co-Trainer Mike Büskens hatte vom Treffen mit S04-Fans im Restaurant an der Autobahnraststätte geschwärmt und den Ausflug so publik gemacht. Darauf angesprochen, reagierte Schalke-Trainer Karel Geraerts völlig cool: „Als wir von Nürnberg zurück gereist sind, haben die Spieler mich gefragt: Können wir bei McDonald‘s anhalten?“ Seine Antwort: „Kein Problem.“

Im Fernseh-Interview auf Sky erklärte der neue Coach weiter, warum er kein Problem mit dem Stopp für Hamburger und Nuggets hatte. Schließlich arbeiten seine Spieler „hart, sie geben ihr Leben. Man muss nicht immer so, wie soll ich das jetzt sagen, so fokussiert sein. Manchmal muss man ihnen auch etwas geben.“

Viel Wettkampf im Schalke-Training

Es passt zu Geraerts Belohnungssystem, mit dem er die Spieler auch im Training motiviert. Viel Wettkampf in den Einheiten, um die Spannung hochzuhalten. Außerdem weiß der Trainer, dass man mit zu vielen Verboten auch nichts erreicht: „Wenn du ihnen nichts gibst, dann gehen sie um 1 Uhr nachts alleine zu McDonald‘s.“

Damit ist das Thema Fast Food auch beendet. S04 blickt auf Nachhaltigeres: Am Freitagabend (18.30 Uhr/MagentaSport) will der FC Schalke 04 den nächsten Schritt aus der Krise machen. Beim Heimspiel gegen die SV Elversberg soll der dritte Sieg in Folge in der 2. Bundesliga gelingen. Am Dienstag standen die Schalker auf dem Trainingsplatz. Mit dabei waren auch wieder zwei Spieler, die am Montag noch fehlten: Torhüter Ralf Fährmann und Stürmer Simon Terodde. Beide fehlten am vergangenen Wochenende beim Auswärtssieg in Nürnberg auch im Kader.

Terodde, der Probleme mit dem Knöchel hatte, absolvierte zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings unter Trainer Karel Geraerts. Damit könnte er gegen Elversberg am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) wieder zum Kader gehören, sollte sich seine Situation nicht verschlechtern. Ins Tor zurückkehren soll dann auch Fährmann wieder.

