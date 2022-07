Schalke-Trainer Frank Kramer über Yoshida-Debüt und Alex Kral

Schalke 04 hat am Mittwoch im Testspiel gegen den italienischen Erstligisten US Salernitana ein 0:0 erreicht. Trainer Frank Kramer zieht Bilanz.

Ein Fußballfest war es nicht, das der FC Schalke 04 seinen Fans am Mittwoch in Wörgl anbot. Im ersten echten Härtetest der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga verpassten die Königsblauen einen Sieg. Das Team des neuen Trainers Frank Kramer war im Duell mit dem italienischen Erstligisten US Salernitana zwar das aktivere Team, vergab beim 0:0 aber die wenigen Chancen.

Schalke-Trainer Frank Kramer zieht ein positives Fazit

Für Schalke war es nach den Duellen mit dem VfB Hüls (14:0), Blau-Weiß Lohne (7:0), dem SC Verl (1:0) und dem SV Meppen (1:3) bereits das fünfte Testspiel. Trainer Frank Kramer zog trotz des Unentschiedens gegen den Klub von Bayern-Legende Franck Ribery ein positives Fazit: "Heute haben wir eine sehr gute Intensität auf den Platz gebracht. Defensiv haben wir auf dem Platz alle miteinander gearbeitet, das war wichtig. Es wäre das Sahnehäubchen gewesen, wenn wir den Abschluss öfter gesucht und auch getroffen hätten. Aber insgesamt war das sehr vernünftig", meinte Kramer.

Der 50-jährige S04-Trainer bemängelte die fehlende Torgefahr, die von seiner Mannschaft ausging. In der Offensive habe sein Team zu zögerlich agiert. "Wir müssen den Abschluss suchen und die Angriffe zu Ende bringen. Die Jungs können schießen, sie müssen es aber machen. In dem Stadium, in dem wir uns aktuell befinden, ist es aber verständlich, dass nicht alle Angriffe zu Ende geführt werden."

Beim Aufsteiger, der derzeit sein Trainingslager in Mittersill bestreitet, gab der von Sampdoria Genua verpflichtete japanische Abwehrchef Maya Yoshida sein Startelf-Debüt. Kramers erster Eindruck: "Er spielt sehr ruhig, gibt den anderen Jungs auch Kommandos. Wenn er den Ball bekommt, wird er nicht nervös, sondern findet Lösungen."

Schalke-Trainer Kramer spricht über Alex Kral

Für das Mittelfeld erhält Kramer schon bald eine große Verstärkung. Alex Kral, Mittelfeldspieler von Spartak Moskau, absolvierte am Mittwoch den Medizincheck in Gelsenkirchen und begab sich anschließend direkt Richtung Trainingslager. Der 24-Jährige soll für eine Saison ausgeliehen werden, mit einem Marktwert von rund sieben Millionen Euro ist der tschechische Nationalspieler der wertvollste Neuzugang der Königsblauen in diesem Sommer. Die offizielle Verkündung des Klubs steht noch aus.

Schalke-Trainer Kramer sprach nach dem Spiel aber schon über Alex Kral: "Ich kenne ihn schon sehr lange und habe ihn schon bei einer Europameisterschaft gesehen. Er ist ein sehr ballsicherer Spieler, ein sehr guter Fußballer. Er ist sehr klar in seinem Spiel und bringt viel Qualität für die Bundesliga mit."

