Der Traum vom Finale im DFB-Pokal der Junioren ist für die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 nach dem 0:1 (0:1) im Viertelfinale beim FSV Mainz 05 geplatzt. „Wir waren gut, aber die Mainzer waren spitze“, sagte Trainer Norbert Elgert, der die Trophäe 2002 und 2005 gewonnen und insgesamt viermal im Endspiel gestanden hatte. „Sie waren die bessere Mannschaft und haben auch verdient gewonnen. Sie haben deutlich mehr Qualität.“

Vor mehr als 700 Zuschauern, die im Bruchwegstadion für eine angemessene Viertelfinal-Kulisse sorgten, erlebte der Schalker Fußball-Lehrer das, was er auch so oft in dieser Saison in der A-Junioren-Bundesliga von seinem Team gesehen hatte: eine eklatante Abschlussschwäche. „Da kranken wir jetzt schon eine Ewigkeit dran, dass wir das Tor nicht machen“, sagte er und rätselte auch weit nach dem Schlusspfiff noch, warum seine Mannschaft nicht mit 1:0 in Führung gegangen war.

Schalke-Stürmer Hoppe lässt Großchance aus

Matthew Hoppe hatte in der Anfangsphase eine ausgezeichnete Möglichkeit. Aber? „Er war nicht handlungsschnell genug“, sagte Norbert Elgert. „Da müssen wir führen. Aber wir machen ihn nicht rein. Wie schon so häufig. Dann hätte es einen ganz anderen Spielverlauf gegeben.“

Wie es besser funktioniert, zeigte kurze Zeit später U-18-Nationalspieler Paul Nebel, dessen Schuss die Schalker mit zwei Fehlpässen eingeleitet und dann auch nicht geblockt hatten. „Das war ganz schwierig für Erdem Canpolat“, sagte Norbert Elgert. Der Schlussmann der königsblauen U 19 hatte auf dem sonst guten Geläuf mit einem Platzfehler zu kämpfen. „Diesem Rückstand sind wir dann das ganze Spiel hinterhergelaufen“, sagte Norbert Elgert, der vom FSV glatt ein bisschen beeindruckt war. „Da sind fünf, sechs Nationalspieler, und vier, fünf haben schon Profi-Verträge unterschrieben. Das kannst du sehen“, sagte der 62-Jährige, der schließlich das System änderte, alles nach vorne warf und sein Team bei einem Kopfball von René Biskup ganz nah am Ausgleich sah.

Platzfehler in Mainz: Schalkes Erdem Canpolat kassierte in der 18. Minute das 0:1. Foto: Thorsten Tillmann

Das Ergebnis ist aber bekannt: Der Ball landete nicht im Mainzer Netz. „Das alte Lied der Saison“, meinte Norbert Elgert. „Wir hätten das 1:1 machen können. Aber wir haben auch Konter bekommen und hätten das zweite oder sogar dritte Tor kassieren können.“

Erstes Schalke-Training nach der Winterpause am 3. Januar

Nach dem enttäuschenden Aus im Viertelfinale, in dem übrigens alle drei Vertreter der Bundesliga-Staffel West ausgeschieden sind, also auch der VfL Bochum und Bayer 04 Leverkusen, hat Norbert Elgert seine Forderung wiederholt: „Wir müssen etwas tun. Tun.“ Der Zustand seiner Mannschaft ist bei Weitem nicht so, wie ihn der Fußball-Lehrer gerne hätte. „Die Knappenschmiede ist im Moment nur Durchschnitt“, sagt er. „Das kann uns alle nicht zufriedenstellen, mich am allerwenigsten. Denn Durchschnitt bedeutet, keinen Erfolg zu haben.“

Bevor Norbert Elgert seine A-Junioren ab dem 3. Januar zur Vorbereitung auf die zweite Serie bitten wird, ist nun erst einmal ein paar Tage Weihnachts- und Winterpause. „Die Jungs haben Heimtrainingspläne bekommen“, sagt der Schalker U-19-Trainer. „Sie sollen sich erholen und fit halten.“

Tor: 1:0 Paul Nebel (18.).

FC Schalke 04 U 19: Canpolat - Scheller, Thiaw, Kaparos, Cross, Aydin (70. Ezeh) - Matter, Tost (83. Fehler) - Kronmüller (46. Barnes), Bozdogan - Hoppe (46. Biskup).