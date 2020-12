Schalke-Trainer Baum: Warum der Freiburg-Plan nicht aufging

Gelsenkirchen. Mit 0:2 unterlag Schalke 04 dem SC Freiburg - nach einer sehr enttäuschenden Leistung. Trainer Manuel Baum verriet seine Spielidee.

Manuel Baum wirkte auch eine Stunde nach dem Abpfiff schockiert über das, was sich am Mittwochabend in der Arena abgespielt hatte. "Ich bin unfassbar enttäuscht", sagte der Trainer des Bundesliga-Schlusslichts FC Schalke 04 nach der verdienten 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Mitkonkurrenten SC Freiburg bei einer Pressekonferenz. Seit 28 Liga-Spielen ist Schalke nun sieglos - doch dieses Spiel war eins der schwächsten, ja, auch eins der enttäuschendsten. Warum? Weil es sich nach zuletzt ordentlichen Leistungen nicht abgezeichnet hatte, weil es zur Rhetorik der Vortage nicht passte. Schalke hatte dem Spiel eine monströse Bedeutung beigemessen. Nichts war davon zu sehen. "Über dieses Spiel werden wir deutliche Worte verlieren müssen", schimpfte Baum.