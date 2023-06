Schalke: Torwart-Senior Langer hängt noch ein Jahr dran

Nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg: Auf Schalke laufen die Planungen für die Zweitligasaison auf Hochtouren. Schalke-Reporter Andreas Ernst spricht darüber mit Matthias Heselmann in 19:04 – der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Nächste Personalentscheidung beim FC Schalke 04: Torwart Michael Langer geht in sein siebtes Jahr bei den Königsblauen. Er wird dritter Keeper.

Er bestritt in bisher sechs Jahren nur fünf Pflichtspiele für den FC Schalke 04 - und doch ist Michael Langer wegen seiner sympathischen und besonnenen Art sowie seiner wichtigen Rolle als Leitfigur in der Kabine nicht wegzudenken. Der 38 Jahre alte Team-Senior verlängerte seinen Vertrag erneut um ein Jahr und wird in der 2. Bundesliga hinter Ralf Fährmann und Justin Heekeren Torwart Nummer drei.

Bleibt beim FC Schalke 04: Michael Langer Foto: Tim Rehbein / FFS / RHR-Foto

Es ist die zweite Personalentscheidung, die seit dem Amtsantritt von Sportdirektor André Hechelmann bei den Königsblauen verkündet wird. „Die abgelaufene Saison hat erneut gezeigt, wie sehr Michael das Team unterstützt und wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er geht in jeder Situation professionell voran. Zudem verfügt er über eine Menge Erfahrung und weiß, was uns im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga erwarten wird. Gerade für unsere jungen Spieler soll er auch künftig ein Ansprechpartner und Vorbild sein", sagte Hechelmann.

Auch Trainer Thomas Reis stimmte zu: „Michael gibt in jedem Training alles und hat immer den Anspruch, noch ein bisschen besser zu werden. Er ist ein wichtiger Teil des Torhüter-Teams, hat ein feines Gespür für seine Teamkollegen und zudem immer ein offenes Ohr. Ich freue mich sehr, dass er an Bord bleibt und ich weiter auf ihn zählen kann.“

Langer hatte schon während der abgelaufenen Saison ein Trainee-Programm in der Geschäftsstelle absolviert, um sich auf die Karriere nach der Karriere vorzubereiten. Nun bleibt er im Profiteam: „Als ich vor sechs Jahren auf Schalke unterschrieben habe, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass meine Reise auf Schalke so lange andauert. Umso schöner ist es, dass es so gekommen ist. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ein weiteres Jahr für den Klub auf dem Rasen stehen kann – ich identifiziere mich total mit dem Verein und seinen Werten.“

2017 war Langer vom schwedischen Klub IFK Norrköping gekommen. In der Abstiegssaison 2020/21 hütete er dreimal das Schalker Tor, in der Aufstiegssaison 2021/22 stand er gegen den HSV (1:3) und bei Holstein Kiel (3:0) zwischen den Pfosten.

