Schalke-Torwart Markus Schubert wechselt zu Vitesse Arnheim: Das sind die Details

Gelsenkirchen. Zweitligist Schalke 04 gibt seinen Torhüter Markus Schubert an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ab. Es fließt eine Ablösesumme.

Das Kapitel Schalke 04 ist für Markus Schubert nach zwei enttäuschenden Jahren beendet. Der 23-jährige Torhüter wird sich dem niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim anschließen. Nach Informationen dieser Redaktion ist der Deal perfekt und könnte noch an diesem Mittwoch verkündet werden. Schubert wechselt fest in die Niederlande und erhält einen Dreijahresvertrag. Schalke wird eine Ablösesumme für den ehemaligen U21-Nationalspieler erhalten. Allerdings wird dieses Geld in die Abfindung von Schubert fließen, dessen Vertrag bei den Königsblauen bis zum 30. Juni 2023 gelaufen wäre.

Markus Schubert war auf Schalke nur noch die Nummer drei

Für Schalke ist der Deal dennoch erfreulich. Die Königsblauen verlieren einen unzufriedenen Spieler, der in die neue Saison als 3. Torwart hinter den Routiniers Ralf Fährmann (32) und Michael Langer (36) gegangen wäre. Zudem spart Schalke das üppige Gehalt Schuberts. S04 erhält gegebenenfalls Bonuszahlungen von Vitesse Arnheim und eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf des Torhüters.

Fährmann wird als Nummer eins in die neue Zweitliga-Saison gehen. Schalke plant nicht, einen neuen Stammtorwart zu verpflichten. Dafür hat der Verein auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Zudem soll Fährmann das nötige Vertrauen der Vereins erhalten.

Markus Schubert kam im Sommer 2019 mit hohen Erwartungen von Dynamo Dresden ins Ruhrgebiet. Diese konnte er allerdings nicht erfüllen. Als der Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern feststand, bekam Schubert mehrere Bewährungschancen, die er zu selten nutzen konnte. Er spielte nicht konstant und patzte mehrfach. Vor der vergangenen Saison verlor er den Zweikampf gegen Ralf Fährmann. Schubert wechselte im Tausch mit Frederik Rönnow nach Frankfurt, kam dort allerdings nicht zum Einsatz, da Stammtorwart Kevin Trapp alle Spiele machte. Ein verlorenes Jahr für Schubert.

Pikant: Am kommenden Freitag trifft Schalke in der Vorbereitung auf Markus Schubert und dessen neuen Verein. Vitesse Arnheim gastiert ab 18 Uhr in Gelsenkirchen. Es ist die Schalker Generalprobe vor dem Saisonstart gegen den Hamburger SV am 23. Juli.