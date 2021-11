Schalke-Torwart Fraisl: "Sieg wurde uns vom VAR geraubt"

Bremen. Auf Instagram haben sich Schalkes Profis nach dem 1:1 in Bremen über die Leistung des Schiedsrichters beklagt. Der Sieg sei geraubt worden.

Unmittelbar nach dem Spiel bei Werder Bremen wollte sich kein Profi des FC Schalke 04 äußern. Nach dem späten und unberechtigten Elfmeterpfiff, der zum 1:1-Endstand geführt hatte, waren sie noch zu aufgebracht. Die Bosse sprachen - Sportvorstand Peter Knäbel, Sportdirektor Rouven Schröder und Trainer Dimitrios Grammozis. Alle fanden deutliche Worte. Die Spieler folgten erst am Sonntag mit ihren Statements - über die sozialen Netzwerke.

Schalke-Torwart Fraisl: "Schockstarre!!!"

Torwart Martin Fraisl schrieb bei Instagram: "Schockstarre!!! Auch am Tag darauf fühlt man sich noch immer wie im Regen stehen gelassen. In der Nachspielzeit wurde uns ein bereits sicher geglaubter Sieg vom VAR geraubt... Danke an unsere Fans für den bedingungslosen Support. Wir geben das zurück." Fraisl sprang in der 99. Minute in die falsche Ecke, der Schuss von Niclas Füllkrug führte zum 1:1, nachdem Simon Terodde (82.) Schalke in Führung gebracht hatte.

Terodde selbst, der durch sein 154. Zweitliga-Tor einen Rekord aufstellte, schrieb weniger als Fraisl. Er postete zwei Bilder - auf einem jubelt, auf einem trauert er. "Zwischen Tor, drei Punkten und Fassungslosigkeit", lautet Teroddes Kommentar bei Instagram.

Rodrigo Zalazar, der mit einem fulminanten Fernschuss Teroddes Tor eingeleitet hatte, schrieb bei Instagram, Schalke hätte einen Sieg verdient gehabt: "Das war großartige Arbeit des ganzen Teams. Danke an die Fans, die gekommen sind, um uns zu sehen. Schalke heute, morgen und immer."

Schalkes Palsson: "Peinlich"

Victor Palsson postete bei Instagram ein Bild seines harten Einsteigens gegen Bremens Kapitän Ömer Toprak, das eine Gelbe Karte zur Folge hatte. Dazu schrieb er: "Ein harter Kampf in Bremen, in dem uns der Sieg geraubt wurde. Peinlich." Auch Palsson bedankte sich bei den mitgereisten Anhängern für die lautstarke Unterstützung.

