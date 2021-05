Schalke: Top-Torschütze der U 23 vor Wechsel in die 3. Liga

Gelsenkirchen. Nach Informationen des Reviersport steht Jason Ceka, der Top-Torschütze der Schalker U 23 in dieser Saison, vor einem Wechsel in die 3. Liga.

Nach Fabian Lübbers, der zurzeit verletzt ist und zur neuen Saison zum SV Lippstadt 08 zurückkehren wird, scheint ein zweiter Spieler der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 einen neuen Verein gefunden zu haben. Nach Informationen des Reviersport wird Jason Ceka zur neuen Saison aus der Regionalliga West in die 3. Liga wechseln, und zwar zum 1. FC Magdeburg, der die Saison mit 51 Punkten auf Rang elf abgeschlossen hat.

Jason Ceka und Fabian Lübbers sind zwei von insgesamt sieben Spielern aus dem Kader von Schalkes U-23-Cheftrainer Torsten Fröhling, denen frühzeitig signalisiert worden ist, dass der Verein die Saison 2021/22 ohne sie plant. Die anderen fünf sind Phil Halbauer, Bastian Frölich, Noah Awassi, Henri Matter und Kapitän Fatih Candan.

Magdeburgs Co-Trainer ist Schalkes Meister-Kapitän von 2006

Beim 1. FC Magdeburg, der von Christian Titz trainiert wird, träfe Jason Ceka, der mit elf Treffern in dieser Saison der Top-Torschütze des Schalker U-23-Teams ist, auf einen ehemaligen Königsblauen: André Kilian arbeitet dort seit Februar als Co-Trainer. Der 34-jährige Herner hat von 2002 bis 2010 in der Knappenschmiede gespielt und unter anderem die Schalker A-Junioren 2006 als Kapitän zur Deutschen Meisterschaft geführt.

Im Finale damals im Stadion Lüttinghof in Hassel setzten sich André Kilian, Benedikt Höwedes, Mesut Özil, Ralf Fährmann und Kollegen am 4. Juni 2006 mit 2:1 gegen Mats Hummels, Sandro Wagner und den FC Bayern München durch. Zuvor hatte sich das Team von Trainer Norbert Elgert im Halbfinale gegen Hertha BSC behauptet.

Jason Ceka kommt in dieser Saison auf elf Tore und drei Vorlagen

Der 21-jährige Jason Ceka hat in dieser Saison für die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 insgesamt 23 Partien bestritten, dabei hat er 19-mal in der Startelf von Trainer Torsten Fröhling gestanden. Seit 2011 spielt der gebürtige Essener in der Knappenschmiede – mit einem Jahr Unterbrechung in der U 19 von Rot-Weiss Essen (2016/17). (AHa)

