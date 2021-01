Schalke: Tönnies-Hilfe vom Tisch, Rettungsplan in Gefahr

Gelsenkirchen. Bei Schalke 04 wurde über finanzielle Hilfen des einstigen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies diskutiert. Keine Einstimmigkeit im Aufsichtsrat.

Schalkes Rettungsplan hängt durch die Entscheidung, keine finanzielle Hilfe von Clemens Tönnies anzunehmen, in Schieflage. Der Klub braucht dringend neue Spieler für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga, muss nun aber eine andere Finanzierung schaffen. Ein Verkauf von Abwehrspieler Ozan Kabak könnte naheliegend sein. Es soll aber auch noch andere Möglichkeiten geben.

Schalke 04: Mehr News und Hintergründe

Von Clemens Tönnies hätte Schalke einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag erhalten können: Nicht in Form eines Darlehens - das hatte der Klub bereits ausgeschlossen. Aber über eine Ausweitung von Tönnies’ Sponsorenvertrag wäre eine Soforthilfe machbar gewesen: So die Gedankenspiele der Schalker, über die diese Zeitung bereits am Dienstagabend berichtet hatte. Dass der Deal nicht zustande kam, lag an an einem Detail: Tönnies hatte einen einstimmigen Beschluss im Schalker Aufsichtsrat zur Bedingung gemacht, um überhaupt über den Sponsorendeal zu verhandeln. Alle elf Schalker Aufsichtsräte müssten dafür sein, sein Hilfsangebot anzunehmen. Da bei der Sitzung des Gremiums am späten Mittwochabend zwei Aufsichtsräte gegen die Aufnahme von Verhandlungen mit Tönnies stimmten, platzte der Deal mit dem langjährigen Schalke-Chef.

Schalke: Tümmers und Köllmann gegen Tönnies-Hilfe

Die beiden Aufsichtsräte, die sich dagegen aussprachen, waren Heiner Tümmers (58) und Ulrich Köllmann (62) - die WAZ kann diese Namen, die zuerst von der Bild-Zeitung genannt wurden, bestätigen. Nicht zu bestätigen ist, dass der frühere Schalker Finanzvorstand Peter Peters (der zum Schluss mit Tönnies über kreuz lag) hier einen Einfluss gegen die Tönnies-Hilfe geltend gemacht hat.

Ulrich Köllmann ist Geschäftsführer der Emscher-Lippe-Energie GmbH (ELE). Er sitzt seit 2009 im Schalker Aufsichtsrat, seine Amtszeit läuft in diesem Jahr aus. Heiner Tümmers ist als Vertreter der Fans im Aufsichtsrat, sein Mandat gilt bis 2023. In der aktiven Fan-Szene werden die größten Tönnies-Gegner auf Schalke ausgemacht.

Andere Schalker Aufsichtsräte hatten sich in der Sitzung am späten Mittwochabend offenbar von der Notwendigkeit überzeugen lassen, dem Sponsoren-Deal mit Tönnies zuzustimmen. Denn der Aufsichtsrat besteht aus elf Personen - es gab nur zwei Gegenstimmen. Normalerweise reicht eine Mehrheit von neun zu zwei Stimmen eindeutig aus, um ein Angebot anzunehmen. Doch die Bedingungen, die Tönnies Schalke auferlegte, waren klar: Er verlangte eine Einstimmigkeit und begnügte sich nicht mit 81,8 Prozent Zustimmung.

Schalke hatte sich zweistelligen Millionenbetrag erhofft

So wurde am Ende über eine Ausweitung des bestehenden Schalker Sponsoring-Vertrages mit einer von Tönnies’ Tochterfirmen gar nicht erst konkret verhandelt - das wäre dann eine Sache des Vorstandes gewesen. Der hätte mit Tönnies die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen festlegen müssen - erhofft hatte sich Schalke einen zweistelligen Millionenbetrag. Doch dazu kommt es nun nicht mehr. In der Schalker Chefetage schließt man es aus, dass es da noch einmal ein Zurück gibt: Das Thema ist durch.

Dabei hätten mit dem angedachten Sponsoring-Weg alle Seiten ihr Gesicht wahren können. Auch der Anfang Dezember zurückgetretene ehemalige Schalker Aufsichtsrat Uwe Kemmer äußerte sich am Donnerstag nicht grundlegend negativ zu dieser Variante eines Sponsorings von Tönnies. Über die sozialen Medien appellierte Kemmer an Vorstand und Aufsichtsrat: “Definiert doch bitte das Angebot und benennt doch die Gründe, warum man es letztlich nicht annehmen möchte. Ich bin der Überzeugung, in dieser wichtigen Angelegenheit muss Klartext gesprochen werden.”