FC Schalke 04 Schalke-Tickets: So läuft der Mitglieder-Vorverkauf am Donnerstag

Gelsenkirchen. Ab diesem Donnerstag können Mitglieder Tickets für die Hinrunden-Heimspiele von Schalke 04 kaufen - entweder online oder im Service-Center.

Schon bald geht es wieder los. Am 28. Juli startet der FC Schalke 04 mit dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV in die Zweitligasaison. Eine Woche später steht gegen den 1. FC Kaiserslautern dann das erste Heimspiel in der Arena an – und ab diesen Donnerstag können Tickets für das Spiel gegen die Roten Teufel und alle anderen Hinrunden-Heimspiele gekauft werden.

Zunächst ist der Vorverkauf ausschließlich für Vereinsmitglieder der Schalker. Dabei können pro Mitglied bis zu vier Tickets pro Spiel erwerben. Ab 10 Uhr sind die Tickets entweder online oder im Service-Center an der Geschäftsstelle erhältlich. Um lange Wartezeiten auf dem Vereinsgelände zu vermeiden, empfehlen die Schalker ihren Fans allerdings den Kauf im Onlineshop.

Schalke: Tickets für die Rückrundenspiele sind erst ab Dezember erhältlich

Ob und wann der freie Ticket-Vorverkauf beginnt, hängt davon ab, wie viele Karten nach dem Mitglieder-Vorverkauf noch verfügbar sind. Der Verein wird über die Vereinskanäle rechtzeitig informieren, heißt es in einer Mitteilung. Geplant ist, dass der Verkauf der Rückrunden-Heimspiel-Tickets im Dezember nach dem gleichen Modell ablaufen wird.

Tickets für Fans mit Behinderung sowie für den Familienblock können voraussichtlich am Dienstag (18.7.) gekauft werden. Bestandskunden von VIP-Tickets wurden zu Wochenbeginn per Mail über ihr Vorkaufsrecht informiert. Schalke-Fans, die bislang keine VIP-Tickets hatten, haben ebenfalls ab diesen Donnerstag die Möglichkeit, im Ticketshop Karten für diverse Spiele zu kaufen.

