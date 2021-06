Schalke-Testspiele vor bis zu 1000 Zuschauern

Gelsenkirchen. Schalke darf seine beiden ersten Testspiele vor bis zu 1000 Zuschauern austragen. Die Tickets werden personalisiert vergeben.

Der nächste Schritt zur Normalität: Schalke 04 darf die beiden Testspiele in der kommenden Woche im Parkstadion jeweils vor bis zu 1000 Zuschauern austragen. Beim Trainingsauftakt waren bis zu 500 Fans zugelassen – in der kommenden Woche ist wieder die doppelte Zahl an Zuschauern erlaubt.

Schalke testet gegen zwei Landesligisten

Die beiden Testspiele finden am kommenden Mittwoch (18 Uhr) gegen PSV Wesel-Lackhausen 1928 und am Sonntag in einer Woche (27. Juni, 15 Uhr) gegen Hamborn 07 statt. Beide Vereine kommen aus der Landesliga.

Allerdings werden aufgrund der Corona-Pandemie nur personalisierte Tickets vergeben, damit gegebenenfalls Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Die Karten kosten zehn Euro für Vollzahler (ermäßigt 5 Euro) und können im S04-ServiceCenter oder telefonisch erworben werden.

Das Schalker ServiceCenter ist jetzt wieder von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Die Hotline ist unter der Rufnummer 01806 | 221904 (Festnetz 0,20 Euro pro Anruf; mobil 0,60 Euro pro Anruf) erreichbar.

