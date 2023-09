Schalke-Test wird nicht gestreamed – S04-Fans verwundert

Gelsenkirchen. Schalke spielt am Freitag ein Testspiel in Ulm. Diesmal wird der Test allerdings nicht live im Internet zu sehen sein. Fans sind verwundert.

Der Klubfußball befindet sich in der Länderspielpause, doch viele Profiklubs belassen es in dieser Zeit nicht nur bei Trainingseinheiten. Der FC Schalke 04 bestreitet am Freitag ein Testspiel beim SSV Ulm. Anpfiff im Donaustadion ist um 18.30 Uhr. Das Duell mit dem letztjährigen Meister der Regionalliga Südwest ist eine Neuauflage des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal aus der Saison 2020/2021. Wie in diesem Wettbewerb üblich, genießt der klassentiefere Verein normalerweise Heimrecht. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen war die Partie seinerzeit allerdings kurz vor Weihnachten in Gelsenkirchen ausgetragen worden, Schalke gewann damals 3:1.

Beide Vereine hatten damals vereinbart, dass S04 im Gegenzug in Zukunft ein Testspiel in Ulm bestreiten wird. Dieser Plan wird nun in die Tat umgesetzt. So weit, so normal. Doch schon kurz nach der Ankündigung wurde erste Kritik laut. Anlass waren die stolzen Ticket-Preise. Nun gibt es weiteres Kopfschütteln, denn statt wie in der jüngsten Vergangenheit üblich, wird das Spiel gegen Ulm auch nicht auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal übertragen. Nur wer nach Ulm fährt, sieht das Spiel.

Schalke-Fans wundern sich

In den Sozialen Medien sorgte dies für Diskussionen – und für den einen oder anderen ironiegetränkten Kommentar. „Ich finde einfach wenn man sagt: ,Unter Ausschluss der Öffentlichkeit‘, weil man geheime Sachen trainieren will. Dann ist das völlig fein und normal. Aber aus Unfähigkeit bzw. Geldspargründen als der mitgliedermäßig drittgrößte Verein Deutschlands keinen Stream anzubieten, ist amateurhaft“, schrieb ein User auf X, einst Twitter.

Unter ähnliche Kommentare mischten sich Antworten, die auf die jüngst gezeigten Leistungen der Schalker verwiesen. „Nach den letzten Wochen will ich es auch gar nicht sehen“, meinte ein User. „Die wollen uns das Elend nicht antun“, ein anderer. „Sicher ist sicher... “ schrieb ein weiterer und einer fragte: „Wie kommt das vor Fans an? Angst vor Ulm? Muss ich das verstehen?“ Andere reagierten eher gleichgültig: „Wer will das auch sehn? Ganz ehrlich, das ein Test, in dem eh keiner 100% gibt!“

