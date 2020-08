Schalke 04 Schalke-Test vor Zuschauern: So werden die Tickets verteilt

Gelsenkirchen. Ausgewählte Fans dürfen dabei sein, wenn Schalke am Samstag gegen den SC Verl testet. Die Tickets für das Spiel sind dabei sogar kostenlos.

Zahlreiche Fans wollten dabei sein, wenn der FC Schalke 04 an diesem Samstag sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung absolviert. 300 glückliche Anhänger haben trotz der anhaltenden Coronavirus-Pandemie nun die Möglichkeit, die Begegnung der Königsblauen gegen den SC Verl (18.30 Uhr, Livestream bei Youtube) im Parkstadion anzuschauen.

Möglich macht das ein Sicherheits- und Hygienekonzept, welches der Fußball-Bundesligist in Abstimmung mit den lokalen Behörden ausgearbeitet hat. So erhalten 300 Anhänger personalisierte Eintrittskarten. In der kürzlich umgebauten Spielstätte der Gelsenkirchener müssen allerdings die geltenden Abstandsregeln eingehalten und stets ein Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Nur auf den Sitzplätzen auf der Tribüne darf dieser abgenommen werden. Alkohol wird nicht ausgeschenkt.

Schalke-Test gegen den SC Verl: Teil der Eintrittskarten wurde verlost

Anders als bei Testspielen vor Ausbruch der Pandemie waren die Tickets nicht auf dem freien Markt erhältlich. Ein Teil der kostenlosen Eintrittskarten wurden vom Projekt Schalke hilft! für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt, einige Plätze wurden zudem für Menschen mit Behinderung reserviert.

Auf den Tribünen des altehrwürdigen Schalker Parkstadions dürfen am Samstag gegen den SC Verl 300 Zuschauer Platz nehmen. Foto: firo.

Ein weiterer Teil der Tickets ging an Fans, die in den vergangenen Jahren die meisten Auswärtsspiele der Schalker besucht haben. Die restlichen Eintrittskarten wurden bis Freitagmorgen unter interessierten Mitgliedern verlost.

Schalke gegen SC Verl im Livestream bei YouTube

Aus Infektionsschutzgründen bittet der Klub, Fans ohne Eintrittskarte darum, „von einem Besuch des Vereinsgeländes Abstand zu nehmen“. Auch ohne Ticket haben die Fans allerdings die Möglichkeit, das Spiel live zu schauen. Erste Anlaufstelle dafür ist der YouTube-Kanal der Königsblauen. Hier wird das Spiel kostenlos live übertragen. Beginn der Übertragung ist pünktlich zum Anstoß um 18.30 Uhr (rh)