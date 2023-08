Schalke: Terodde zurück im Training – U23-Spieler darf sich zeigen

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen Holstein Kiel präsentierte sich Schalke blutleer und erschreckend schwach. In der neuen Folge von „19:04 - der Schalke-Talk“ analysieren Moderator Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) und Schalke-Reporter Robin Haack den Fehlstart der Königsblauen.

Gelsenkirchen. Simon Terodde steht für das Spiel in Wiesbaden zur Verfügung. Dennoch hat Schalke Personalsorgen. Reis testet ein Talent aus der U23.

Als die Profis von Schalke 04 am Dienstagmorgen den Trainingsplatz am Berger Feld betraten, war auch Kapitän Simon Terodde wieder mit dabei. Wegen leichten Fußprobleme hatte der 35 Jahre alte Stürmer zu Wochenbeginn noch gefehlt. Nun deutet aber alles darauf hin, dass er den kriselnden Schalkern im Zweitliga-Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag (13 Uhr/Sky) helfen kann.

Aber: Trotz Teroddes Trainingsrückkehr plagen die Gelsenkirchener weiter Personalsorgen. Dominick Drexler (33), Bryan Lasme (24), Kenan Karaman und Blendi Idrizi (25) fallen allesamt mit Muskelverletzungen aus. Ibrahima Cissé (22) drehte zumindest einige Laufrunden. Paul Seguin (28) und Danny Latza (33) sind beide angeschlagen und trainierten nur individuell. Ex-Kapitän Latza droht deshalb das Spiel in Wiesbaden zu verpassen.

Schalke gehen die defensiven Mittelfeldspieler aus

Dabei wäre der gebürtige Gelsenkirchener eigentlich ein Kandidat für die Startelf, um Ron Schallenberg zu ersetzten. Der 24-Jährige wurde nach seiner Roten Karte gegen Kiel (0:2) für zwei Spiele gesperrt und fehlt somit in Wiesbaden. „Bei Danny geht es leider immer noch nicht“, sagt Lizenzspieler-Chef Gerald Asamoah. „Im Spiel hat er etwas abbekommen.“

Schalkes U23-Mittelfeldspieler Jimmy Kaparos (rechts) im Regionalligaspiel gegen den Wuppertaler SV. Foto: Heinrich Jung FUNKE Foto Services

Sollten neben Schallenberg womöglich auch Latza und Seguin ausfallen, müsste Trainer Thomas Reis am Wochenende auf der Sechser-Position improvisieren. Niklaus Tauer (22) und Lino Tempelmann (24) könnten die Rolle im defensiven Mittelfeld ausfüllen – doch auch U23-Spieler Jimmy Kaparos darf sich zeigen. Der 21 Jahre alte Niederländer, der für gewöhnlich im Regionalliga-Team der Schalker spielt, trainierte am Dienstagmorgen mit den Profis.

Nachdem Kaparos zwischen 2017 und 2022 in der Jugend der Königsblauen gespielt hatte, kehrte er im Juli nach einem einjährigen Intermezzo beim niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle zu Schalke 04 zurück. Unter Trainer Jakob Fimpel ist der 21-Jährige im defensiven Mittelfeld der U23 gesetzt und Führungsspieler. Ja, sogar Profi-Erfahrung hat Kaparos auf Schalke schon gesammelt. Eine Woche nachdem der S04-Abstieg im Jahr 2021 festgestanden hatte, debütierte er bei der 2:4-Niederlage bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga.

