Schalke-Termine: Kracher in Dresden steigt unter Flutlicht

Gelsenkirchen. Die DFL hat die Spiele des FC Schalke bei Dynamo Dresden, gegen Heidenheim und in Darmstadt angesetzt. Spielplan und Ansetzungen im Überblick.

Die Deutsche Fußball-Liga hat die Spieltage 28 bis 30 der 2. Fußball-Bundesliga genau angesetzt – für den FC Schalke 04 stehen im April damit die Termine des Auswärtsspiels bei Dynamo Dresden, das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim sowie das Aufstiegsduell beim SV Darmstadt 98 fest.

Schalke spielt einmal freitagabends, und je einmal am Samstag- und Sonntag-Mittag – ein Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr, das auch im Free-TV übertragen wurde, ist nicht dabei. Die Schalker Termine:

Dynamo Dresden - FC Schalke 04: Freitag, 1. April, 20.30 Uhr

FC Schalke 04 - 1. FC Heidenheim: Samstag, 9. April, 13.30 Uhr

Darmstadt 98 - FC Schalke 04: Sonntag, 17. April, 13.30 Uhr

Schalke 04 spielt am letzten Spieltag in Nürnberg

Die drei Topspiele am Samstagabend in diesem Zeitraum sind:

2. April, 20.30 Uhr: Hansa Rostock - FC St. Pauli

9. April, 20.30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Darmstadt 98

16. April, 20.30 Uhr: Hamburger SV - Karlsruher SC

Noch offen sind damit drei Schalker Termine in dieser Saison: Für das Heimspiel gegen Werder Bremen (Wochenende 22./23./24. April), die Partie in Sandhausen (28./29./30. April) und das Heimspiel am vorletzten Spieltag gegen den FC St. Pauli (6./7./8. Mai). Das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg wird, wie alle Partien des letzten Spieltages, am Sonntag, 15. Mai um 15.30 Uhr angepfiffen.

