Schalke: Termin für Dauerkarten-Verkauf steht fest

Schalke-Fans in der Nordkurve beim letzten Heimspiel der vergangenen Bundesliga-Saison gegen Frankfurt.

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 gehen bald etwa 1500 Dauerkarten in den Verkauf. Nun hat der Bundesliga-Absteiger Details dazu vermeldet.

Dauerkarten für die Heimspiele des FC Schalke 04 sind chronisch beliebt - und es gibt gute Nachrichten für Fans der Königsblauen, die gerne ein Saisonticket hätten: Für die kommende Zweitliga-Saison stehen rund 1500 davon zur Verfügung, wie der Revierklub vor einigen Tagen auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte.

Inzwischen ist auch bekannt, wann der Verkauf stattfinden wird: Am kommenden Mittwoch (21. Juni) können S04-Anhänger ab 10 Uhr versuchen, bis zu zwei Dauerkarten pro Person zu ergattern.

Das funktioniert ausschließlich telefonisch über das Service-Center der Blau-Weißen, das für den Besuch vor Ort aus diesem Grund vom 21. bis 23. Juni geschlossen bleibt. Auch Online sind die Karten nicht erhältlich.

Schalke vergibt nur Sitzplatzkarten in Nordkurve

Wer darauf hofft, eine Karte für den Stehplatzbereich in der Nordkurve erwerben zu können, der wird enttäuscht. Bei dem verfügbaren Kontingent handelt es sich allein um Sitzplatzkarten, überwiegend in den Kategorien 1 und 2. Die Mitarbeiter des Service-Centers stehen den Interessenten am Telefon beratend zur Seite. Dennoch betonen die Schalker: "Du hilfst Dir und uns enorm, wenn Du Dir bereits im Vorfeld konkrete Gedanken über den gewünschten Dauerkartenplatz machst."

Darüber hinaus wichtig: Der Kauf der Tickets ist Vereinsmitgliedern vorbehalten. Vereinsangaben zufolge werden Anträge auf eine Mitgliedschaft noch rechtzeitig bearbeitet, sofern sie bis Sonntag (18. Juni) um 23.59 Uhr eingehen. An den Preisen ändert sich gegenüber der beendeten Erstliga-Saison nichts.

Zugleich kündigten die Gelsenkirchener an, dass Tageskarten für die Heimspiele der 2. Bundesliga voraussichtlich Anfang Juli angeboten werden. Bisher gibt es noch keinen Spielplan für die am 28. Juli beginnende Runde. Es wird weiterhin ein Vorkaufsrecht für Mitglieder geben, aber auch einen freien Verkauf, sofern jeweils noch Tickets übrig sind. Weitere Informationen gibt es auf der Website von Schalke.

