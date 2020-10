Schalke-Teammanager Riether: "Baum ist der richtige Trainer"

Gelsenkirchen. 0:3 verlor Schalke 04 das Revierderby bei Borussia Dortmund. Teammanager Sascha Riether glaubt an eine Wende - und an Trainer Manuel Baum.

Gelsenkirchen, Sonntagmorgen. 14 Stunden nach dem Abpfiff des Revierderby bei Borussia Dortmund kamen die Profis des FC Schalke 04 zum Auslaufen auf den Platz. Trainer Manuel Baum sprach an der Seitenlinie lange mit dem Team-Psychologen Sascha Lense. Wie sollen die Königsblauen den nächsten bitteren Nackenschlag verdauen? 0:3 (0:0) hatte Schalke das sehr einseitige Derby verloren - positiv war lediglich eine konzentrierte und engagierte Abwehrarbeit in den ersten 55 Minuten. "Du musst das Herz in der Hand haben und nicht in der Hose - wir hatten nicht den Mut, etwas zu holen", sagte Teammanager Sascha Riether. Auch er war am Sonntagvormittag auf dem Trainingsgelände und er Sport1-Talkshow Doppelpass zugeschaltet.