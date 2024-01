FC Schalke 04 Schalke-Talk: Was die S04-Profis jetzt begreifen müssen

Gelsenkirchen. Mit 0:2 unterlag Schalke dem HSV - doch wie ist das Resultat zu bewerten? Wie stark ist Zugang Darko Churlinov? Wir sprechen darüber.

Ernüchterung statt Euphorie beim FC Schalke 04: Mit 0:2 (0:2) verloren die Königsblauen das Zweitliga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV. Nun dürfte auch dem letzten Optimisten klar sein, dass S04 nicht in dieser Saison in die Bundesliga zurückkehren wird. Über das Spiel und die Folgen diskutiert in unserem Schalke-Talk „19:04“ Mathias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) mit Schalke-Reporter Andreas Ernst.

Die Talk-Themen sind vielfältig: Zunächst geht es um die Spielanalyse. Warum hat Schalke verloren? Und warum gibt es eine große Diskrepanz zwischen Statistiken und Ergebnis - und zwischen der großen Enttäuschung der Fans und der Analyse der Profis? Dann geht es um Darko Churlinov, der Schalkes erster Zugang wird. Ist die Verpflichtung von Churlinov sinnvoll?

Schalke reist nun zum Betzenberg und Ex-Trainer Grammozis

Und zum Schluss geht es um das nächste Spiel, das heikler kaum sein könnte: Schalke tritt beim 1. FC Kaiserslautern an, einem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, der von Ex-S04-Coach Dimitrios Grammozis trainiert wird.

