Schalke-Talk: Serie hält - Warum Thomas Reis schimpft und streichelt

In Augsburg holt Schalke ganz spät einen Punkt – auch, weil Marius Bülter beim Elfmeter in der Nachspielzeit die Nerven behält. Bei „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Matthias Heselmann über das Spiel und bewerten die aktuelle Lage bei den Königsblauen.

Auch dem FC Augsburg gelingt es nicht, Schalke 04 zu schlagen. Marius Bülter sichert einen Punkt.

Beim FC Augsburg holte der FC Schalke 04 am Samstag ganz spät einen Punkt – auch, weil Marius Bülter beim Elfmeter in der Nachspielzeit die Nerven behielt. Somit blieben die Königsblauen zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Eine beeindruckende Serie, die S04 gute Karten im Abstiegskampf beschert. Bei „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Matthias Heselmann über das Spiel und bewerten die aktuelle Lage bei den Königsblauen.

Schalke kommt in Überzahl zum Ausgleich

„Wir sind natürlich froh, dass wir am Ende noch etwas mitgenommen haben“, sagte Trainer Thomas Reis bei Sky. Mittelfeldmann Arne Maier (51.) ließ den FCA vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften WWK-Arena zunächst jubeln. Doch nach der Roten Karte gegen Stürmer Ermedin Demirovic (53.), der Tom Krauß mit dem Fuß am Kopf getroffen hatte, glich Marius Bülter (90.+3, Foulelfmeter) noch aus.

Schalke-Trainer Thomas Reis war nicht zufrieden mit dem Ergebnis beim FC Augsburg. Foto: firo

Die Knappen befanden sich lange Zeit auf der Verliererstraße, in den Fernduellen im Abstiegskampf drohte der Sturz ans Tabellenende. Doch die numerische Überzahl war schließlich entscheidend, dass die Königsblauen zurückkamen, auch wenn es mit dem Ausgleich bis in die Nachspielzeit dauerte. Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw hatte den eingewechselten Simon Terodde im Strafraum am Fuß getroffen, Bülter behielt vom Punkt die Nerven.

Schalke nach der Länderspielpause gegen Bayer Leverkusen

Mit einem weiteren Erfolgserlebnis und einer starken Serie von acht Spielen ohne Niederlage geht es nun in die Länderspielpause. Nach dieser geht es in der Veltins-Arena gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 1. April, 15:30 Uhr). Warum die Unterbrechung für die formstarken Schalker dennoch zum richtigen Zeitpunkt kommt, erklärt unser Schalke-Reporter Andreas Ernst im S04-Talk. Viel Spaß beim Reinhören!

