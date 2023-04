Schalke-Talk: Ralf Fährmann verletzt - das bereitet Bauchschmerzen

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat am Freitagabend ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Hertha BSC wurde 5:2 geschlagen. Darüber sprechen wir im S04-Talk.

Was für ein Abend, was für ein Spiel! Nach dem 5:2-Sieg im Kellerduell gegen Hertha BSC war die Erleichterung beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 groß. „Der Druck war immens“, sagte Trainer Thomas Reis nach dem Befreiungsschlag im Abstiegskampf und dem Sprung auf den 16. Tabellenplatz: „Die Mannschaft hat sehr viel investiert, es ist sehr wichtig, die drei Punkte hier zu behalten.“

Schalke: Endspurt im Abstiegskampf - noch sechs Spiele

Auf Schalke lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter. Andreas Ernst, Matthias Heselmann und Sinan Sat sprechen in unserem Schalke-Talk über diesen sehr emotionalen Abend, der S04 neuen Mut für die letzten sechs Spiele verleihen sollte. Viel Spaß beim Reinhören.

Erstmals in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga erzielte Schalke mehr als drei Tore. Die Partie zeigte, dass Reis auch in der Problemzone Angriff Alternativen hat. Mittelstürmer Simon Terodde, der erstmals seit Anfang Februar von Beginn an spielte, traf nach mehr als fünf Monaten mal wieder. Union-Berlin-Leihgabe Tim Skarke gelang sein erstes Bundesligator. Marius Bülter unterstrich seine überragende Form mit einem Doppelpack.

Schalke 04 muss gegen Hertha BSC den Torhüter wechseln: Der verletzte Ralf Fährmann wünscht Alexander Schwolow viel Glück. Foto: Firo

Es lief jedoch aus Schalke-Sicht nicht alles nach Plan. Vier Spieler mussten verletzungsbedingt raus. Sorgen machen vor allem drei Stammspieler. Torwart Ralf Fährmann musste bereits in der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Bei Ralle war es eine muskuläre Geschichte. Da muss man abwarten“, sagte Reis. „Ich denke, dass es bis Sonntag sehr eng wird.“ Aus Sicht unserer Experten ist der wahrscheinliche Ausfall Fährmanns ein Rückschlag für Schalke, der den Verantwortlichen Bauchschmerzen bereitet. Nach Fährmann mussten auch Torschütze Tim Skarke und Rechtsverteidiger Cédric Brunner angeschlagen raus. Genauere Diagnosen gab es vorerst nicht. Für das Spiel am nächsten Sonntag beim SC Freiburg könnte es eng werden. (fs mit dpa)

