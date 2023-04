Schalke-Talk: Fans spitzenklasse, Mannschaft desolat - so steigt S04 ab

Der FC Schalke 04 ist wieder Letzter in der Fußball-Bundesliga: Nach der schwachen Leistung bei der TSG 1899 Hoffenheim (0:2 am Sonntagabend) schwinden die Chancen auf den Klassenerhalt. Dabei unterstützten über 10.000 Schalker das Team von den Rängen. S04-Trainer Thomas Reis redet Klartext. Wir diskutieren über die aktuelle königsblaue Lage in unserer neuen Folge „19:04 - der Schalke-Talk“.

Rund 15.000 Fans hatten den FC Schalke 04 am Ostersonntag nach Sinsheim begleitet und das so wichtige Spiel bei der TSG Hoffenheim zu einem Heimspiel verwandelt. Diese Steilvorlage konnten die Schalker Profis nicht nutzen. Nach einer hochverdienten 0:2 (0:1)-Niederlage rutschte Schalke auf den letzten Tabellenplatz ab - ein Desaster.

Schalke vor Endspiel gegen Hertha BSC

Nach der schwachen Leistung in Hoffenheim schwinden die Chancen auf den Klassenerhalt. Das nächste Heimspiel am kommenden Freitag (20:30 Uhr, Amazon Prime) gegen Hertha BSC wird zum Endspiel für die Königsblauen. Doch wie will Schalke die Wende schaffen und wie ist die desolate Vorstellung in Sinsheim zu erklären? Darüber diskutiert Schalke-Reporter Andreas Ernst mit den Moderatoren Sinan Sat und Matthias Heselmann - wie immer in 19:04 Minuten. Viel Spaß beim Zuschauen!

Schalke 04 war gegen die TSG Hoffenheim auf verlorenem Posten. Foto: firo

Auffällig: Nach der Pleite am Sonntag nahmen die Schalke-Verantwortlichen kein Blatt vor den Mund. „Wir brauchen nicht mehr nach hinten zu schauen, denn da ist keine Mannschaft mehr“, gab der frustrierte Schalke-Trainer Thomas Reis zunächst zu Protokoll.

Schalke-Trainer Thomas Reis zerlegt sein Team nach Pleite in Hoffenheim

Nach dem Abpfiff ließ Reis kein gutes Haar am Auftritt seiner Schützlinge. „Das war vor den vielen tollen Fans nicht die Leistung, die zum Klassenerhalt reichen würde. So kannst du dich nicht präsentieren. Vor allem in der ersten Halbzeit war das dem Abstiegskampf nicht würdig“, schimpfte Reis, der nur Torwart Ralf Fährmann von seiner harschen Kritik ausnahm: „Es war zum Teil unterirdisch. Kaum jemand ist an seine Leistungsgrenze gekommen.“

