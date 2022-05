Schalke-Talent trifft beim deutschen Sieg über Niederlande

Garrel. Das deutsche U-15-Nationalteam von Trainer Michael Prus setzt sich mit 2:1 gegen die Niederlande durch. Schalke-Talent Taycan Etcibasi trifft.

Die U-15-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben in ihrem ersten Länderspiel seit zwei Jahren am Donnerstag einen Sieg eingefahren. Das Nachbarschaftsduell mit den Niederlanden gewann die Mannschaft von Trainer Michael Prus, der zwischen 1986 und 1996 für den FC Schalke 04 120 Bundesliga- und 100 Zweitligaspiele bestritten hat, vor zahlreichen Fans in Garrel mit 2:1 (0:0).

Dabei stand Taycan Etcibasi, das Offensiv-Talent des FC Schalke 04, das sich im königsblauen U-15-Team in der C-Junioren-Regionalliga regelmäßig in die Torschützenliste einträgt, in der Startelf. Und ein Treffer gelang ihm auch in seinem ersten Länderspiel. Nachdem Cenny Neumann von RB Leipzig in der 42. Minute für das deutsche 1:0 gesorgt hatte, erhöhte der 14-jährige Schalker in der 57. Minute auf 2:0. Die Niederländer kamen vor 2259 Zuschauern lediglich noch zum 1:2-Anschlusstreffer. Reuben Thomas traf in der 60. Minute. Zehn Minuten vor dem Spielende wechselte DFB-Trainer Michael Prus Schalkes Taycan Etcibasi für Alessandro Souza von Eintracht Frankfurt aus.

Schalke trifft im Westfalenpokal-Halbfinale auf Bielefeld

„Wir haben uns gegen einen sehr, sehr guten Gegner durchgesetzt“, sagt Michael Prus auf dfb.de. „Daher sind wir wirklich sehr zufrieden und glücklich über den Sieg im ersten Länderspiel.“ Zum Abschluss dieser Maßnahme wird die deutsche U-15-Nationalmannschaft am kommenden Samstag (7. Mai ab 15 Uhr) erneut in Garrel auf die Niederlande treffen.

Somit wird Taycan Etcibasi den C-Junioren des FC Schalke 04 am Samstag fehlen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Ruhe empfängt ab 15 Uhr im Schatten der Veltins-Arena zu ihrem Westfalenpokal-Halbfinale den DSC Arminia Bielefeld, gegen den es am vergangenen Samstag in der Meisterrunde der C-Junioren-Regionalliga trotz zweier Treffer von Nationalspieler Taycan Etcibasi lediglich ein enttäuschendes 3:3 gegeben hat. (AHa/dfb.de)

