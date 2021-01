Schalke-Talent Rabbi Matondo vor Wechsel zu Stoke City

Gelsenkirchen. Ein Talent könnte Schalke schon bald verlassen. Rabbi Matondo steht vor einem Wechsel nach England.

Flügelspieler Rabbi Matondo vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 steht vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten Stoke City. Wie die britische Daily Mail berichtet, ist der 20-jährige Rechtsaußen bereits mit Stoke in Vertragsgesprächen. Im Raum steht zunächst eine Leihe bis Saisonende.

Wie auch diese Redaktion schon vor Jahreswechsel berichtet hat, zählt Matondo trotz Vertrages bis 2023 zu den Spielern, die Schalke schon im Winter-Transferfenster verlassen dürfen – bei einem passenden Angebot könnte er verkauft werden, möglich ist auch eine Leihe, um Gehaltskosten einzusparen.

Rabbi Matondo wartet auf Schalke noch auf den Durchbruch

Für knapp zehn Millionen wechselte Matondo im Januar 2019 aus der U23 von Manchester City in die Bundesliga. Trotz seines guten Tempos und brauchbaren Anlagen wartet der vierfachte walisische Nationalspieler auf Schalke noch auf seinen Durchbruch. So kommt er in den vergangenen zwei Jahren auf lediglich 32 Pflichtspiele für die Königsblauen, in denen er zwei Tore erzielen konnte.

Auch, weil Matondo in der laufenden Saison von Verletzungen geplagt ist, kam er seit Sommer auf lediglich drei Bundesligaspiele für Schalke (keine Torbeteiligung). Beim 0:3 bei Hertha BSC stand der 20-Jährige nicht im Aufgebot von Trainer Christian Gross – offiziell wegen Magenproblemen. Medienberichten zufolge stecken allerdings Verhandlungen mit dem Klub aus den englischen Midlands hinter Matondos Fehlen.

Bei Stoke City erhofft sich der Flügelspieler mehr Spielanteile, um sich für den Kader der walisischen Nationalmannschaft zu empfehlen. Seit Ende 2019 wird Matondo von Nationaltrainer Ryan Giggs zwar regelmäßig für die walisische Auswahl nominiert, doch regelmäßig zum Einsatz kommt der Schalker nicht. Bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer will Matondo allerdings unbedingt dabei sein. (fs)