Gelsenkirchen. Am Samstag tritt Schalke zum Bundesliga-Spitzenspiel in München an. S04-Abwehrspieler Ozan Kabak hat vorher interessante Details verraten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke-Talent Ozan Kabak: Auch Bayern wollte mich haben

Im zarten Alter von 19 Jahren hat sich Ozan Kabak zum Abwehrchef beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 aufgeschwungen. Im vergangenen Sommer lockten die Königsblauen den jungen Türken vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart in den Westen und landeten damit einen der größten Transfercoups der letzten Jahre.

Es ist nicht so, als wäre nur den Schalker Verantwortlichen das große Talent Kabaks aufgefallen. Auch Branchenprimus Bayern München hatte offenbar Interesse am türkischen A-Nationalspieler. Das hat Kabak vor dem Duell am Samstag in München (18:30 Uhr, Sky) verraten. „Wir haben mit Bayern gesprochen, also mein Berater und ich“, sagte der 19 Jahre alte Innenverteidiger der Sport Bild. Am Ende habe er sich aufgrund der größeren Chance auf Spielpraxis für Schalke entschieden: „Das Konzept hier ist das Beste für mich.“

Schalke-Wechsel "die beste Entscheidung"

Diesen Schritt bereut der hochveranlagte Verteidiger nicht, bei den Königsblauen ist der für sein Alter extrem abgezockte Türke aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. „Zu Schalke gegangen zu sein war die beste Entscheidung“, sagte Kabak, „alle stehen hinter mir, helfen mir. Schalke ist eine zweite Familie für mich.“

Eine wichtige Rolle beim Kabak-Transfer spielte freilich auch Michael Reschke. Der neue technische Direktor der Schalker holte Kabak bereits zum VfB Stuttgart. Nun folgte er seinem Entdecker nach Gelsenkirchen. "Ja, er wollte mich damals unbedingt haben, dieses Mal wieder."

Schalke-Verteidiger Kabak will in die Champions League

Mit seinem Klub verfolgt der kopfballstarke Innenverteidiger schon in dieser Saison ehrgeizige Ziele. Kabak möchte in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse auflaufen. "Wir können die Champions League erreichen, wenn wir die Leistungen aus der Hinrunde bestätigen. Wenn wir weiter hart an uns arbeiten.

Kabak sagte zudem, dass der einstige Bayern-Profi Lucio sein fußballerisches Vorbild sei. Beim VfB Stuttgart habe ihn Teamkollege Mario Gomez sogar Lucio gerufen, „denn er sagte mir, dass meine Spielweise an die von Lucio erinnern würde“.

Aus der heutigen Spielergeneration beeindrucke ihn vor allem Virgil van Dijk vom FC Liverpool. In diese Kategorie will Kabak selbst einmal vorstoßen: „Mein Traum ist es, einer der besten Abwehrspieler der Welt zu werden.“ (fs)