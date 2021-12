Schalke-Talent Flick: "Die 6 ist meine Lieblingsposition"

Gelsenkirchen. Florian Flick kam in 13 von 17 Zweitliga-Spielen für Schalke zum Einsatz. Vor dem HSV-Spiel sprach er über seine Leistung und die Perspektive.

Als der Abstieg in die 2. Bundesliga feststand, hieß es beim FC Schalke 04, die Talente aus der Knappenschmiede würden nun eine große Rolle spielen. Doch zunächst kam für viele die Ernüchterung - sie wurden verliehen oder verkauft. Lediglich ein Talent ist konkurrenzlos Stammspieler: Innenverteidiger Malick Thiaw. Und drei kommen regelmäßig zu Einsätzen: Memo Aydin, Blendi Idrizi und Florian Flick. Der 21-jährige Flick sprach über seine Rolle am Tag vor dem Top-Spiel beim Tabellendritten Hamburger SV (Samstag, 20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) in einer Pressekonferenz.